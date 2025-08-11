Kim ngạch xuất khẩu ICT của Hàn Quốc tháng 7/2025 tăng 14,5%

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 13/8 đã công bố tài liệu về xu hướng xuất nhập khẩu lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tháng 7/2025, trong đó kim ngạch xuất khẩu ICT của Hàn Quốc tháng trước đạt 22,19 tỷ USD, tăng 14,5% so với mức 19,38 tỷ USD vào cùng kỳ năm ngoái.Bất chấp tình hình bất ổn như việc Mỹ dự kiến áp thuế quan đối với lĩnh vực này, kim ngạch xuất khẩu ICT của Hàn Quốc vào tháng vừa qua vẫn đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong các tháng 7. Kim ngạch nhập khẩu đạt 13,32 tỷ USD, tăng 9,8% so với mức 12,13 tỷ USD vào tháng 7 năm ngoái, giúp cán cân thương mại ICT thặng dư 8,87 tỷ USD.Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là chíp bán dẫn, với kim ngạch lên đến 14,72 tỷ USD, 4 lần liên tiếp ghi nhận mức cao kỷ lục trong các tháng 7. Nguyên nhân được cho là nhờ giá cố định của chíp nhớ tiếp tục tăng và nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như bộ nhớ băng thông cao (HBM). Ngoài ra, nhu cầu đối với thiết bị điện tử trên xe ô tô tại Mỹ và nhu cầu thiết bị 5G tại Nhật Bản cũng góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu thiết bị viễn thông tăng. Tuy nhiên, xuất khẩu màn hình, điện thoại di động, máy tính và thiết bị ngoại vi lại giảm.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 2,71 tỷ USD, Việt Nam 3,63 tỷ USD, Liên minh châu Âu 1,2 tỷ USD và Nhật Bản là 330 triệu USD, đều ghi nhận xu hướng tăng. Trong khi đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lại giảm, còn 7,47 tỷ USD.