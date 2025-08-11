Photo : YONHAP News

Nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II (14/8), Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc Ahn Chang-ho ngày 13/8 nhấn mạnh việc khôi phục danh dự và phẩm giá cho các nạn nhân phải được đặt ở vị trí trung tâm.Ông Ahn cho biết tính đến năm 2025, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức thừa nhận về trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, danh dự cũng như sự tôn nghiêm của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Chủ tịch Ahn khẳng định việc cưỡng ép huy động phụ nữ mua vui và các hành vi xâm hại tình dục là tội ác chiến tranh vi phạm các công ước quốc tế, đồng thời chỉ ra rằng thỏa thuận giữa Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản vào năm 2015 có hạn chế là không phản ánh được mong muốn của các nạn nhân về việc yêu cầu Tokyo phải đưa ra lời xin lỗi chính thức và thừa nhận trách nhiệm về mặt pháp lý.Ông Ahn cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần đưa ra lập trường nhất quán trong việc ưu tiên quan điểm của nạn nhân, cũng như có những nỗ lực ngoại giao để những bồi thường thực chất được thực hiện. Cuối cùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền quốc gia cũng kêu gọi Chính phủ hai nước cần đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, thực hiện các biện pháp cần thiết như bồi thường thiệt hại để danh dự và phẩm giá của các nạn nhân được khôi phục hoàn toàn.