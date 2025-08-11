Nhóm nhạc Seventeen Hàn Quốc quyên góp 250.000 USD nhân Ngày quốc tế thanh niên 12/8

Photo : YONHAP News

Pledis Entertainment, công ty chủ quản của nhóm nhạc nam Seventeen ngày 13/8 cho biết nhóm đã quyên góp 250.000 USD cho Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân dịp Ngày quốc tế thanh niên (12/8). Khoản quyên góp này được gây quỹ thông qua một buổi đấu giá từ thiện và sẽ được sử dụng để củng cố Quỹ thanh niên quốc tế do nhóm nhạc Seventeen và UNESCO đồng sáng lập.Seventeen hiện đang hoạt động với vai trò Đại sứ thân thiện thanh niên của UNESCO. Vào năm 2023, Seventeen trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên được mời phát biểu và biểu diễn tại “Diễn đàn thanh niên UNESCO” lần thứ 13 tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp. Đến năm 2024, nhóm được bổ nhiệm làm Đại sứ thân thiện thanh niên đầu tiên của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc; và đã quyên góp 1 triệu USD để hỗ trợ thúc đẩy tính sáng tạo của thanh niên toàn cầu. Số tiền này đang dùng hỗ trợ các dự án vì một tương lai tốt đẹp hơn của 100 nhóm thanh niên trên thế giới.Nhóm nhạc này chia sẻ từ khi ra mắt cho đến nay nhóm đã trưởng thành hơn nhờ việc thể hiện những khoảnh khắc đa dạng của tuổi trẻ qua âm nhạc, phản ánh những trải nghiệm và cảm xúc chân thật. Vì vậy, Ngày quốc tế thanh niên có ý nghĩa rất đặc biệt. Seventeen còn gửi lời động viên đến tất cả thanh niên trên thế giới đang từng ngày cố gắng hiện thực hóa ước mơ.Ngoài ra, Seventeen sẽ khởi động chuyến lưu diễn thế giới mang tên "NEW_", bắt đầu tại thành phố Incheon vào các ngày 13-14/9 tới.