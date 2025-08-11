Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật được ấn định từ ngày 23-24/8

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 13/8 thông báo Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 23-24/8, hội đàm thượng đỉnh và dự tiệc tối với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.Bà Kang nhắc lại việc lãnh đạo hai nước đã nhất trí về việc sớm khôi phục cơ chế ngoại giao con thoi vào tháng 6 vừa qua. Chuyến thăm Tokyo lần này của Tổng thống được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ gần gũi và lòng tin cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo.Thông qua cuộc hội đàm, Tổng thống và Thủ tướng Nhật Bản sẽ trao đổi ý kiến một cách cởi mở về phương án củng cố nền tảng hợp tác Hàn-Nhật hướng tới tương lai, tăng cường phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, các vấn đề vì hòa bình, ổn định khu vực và toàn cầu.Do lịch trình thăm Mỹ (từ ngày 24-26/8) và Nhật Bản đã được ấn định nên Tổng thống Lee Jae Myung sẽ không cử đoàn đặc phái viên sang hai nước này, vấn đề đã được xem xét và thảo luận trong thời gian qua.