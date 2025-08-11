Washington khẳng định coi trọng quan hệ với Seoul trước thềm Hội nghị thượng đỉnh song phương

Photo : YONHAP News

Trước thềm kỷ niệm ngày Quốc khánh Hàn Quốc (15/8), Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio ngày 13/8 (giờ địa phương) đã đưa ra thông cáo báo chí với tiêu đề "Ngày Quốc khánh Hàn Quốc", nhấn mạnh Mỹ muốn hợp tác với Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung để thúc đẩy đồng minh Hàn-Mỹ một cách vững chắc, mở rộng sự thịnh vượng và cùng ứng phó với những thách thức an ninh cấp bách nhất trên toàn cầu.Ông Rubio khẳng định Seoul và Washington đã củng cố đồng minh song phương dựa trên các giá trị và lợi ích chung trong suốt hơn 70 năm qua. Mỹ tự hào khi được đồng hành cùng Hàn Quốc, một nước có sức phục hồi nền dân chủ và là đối tác kinh tế quan trọng. Quan chức này cũng thay mặt Chính phủ Mỹ gửi lời chúc mừng chân thành tới người dân Hàn Quốc nhân dịp ngày lễ quốc gia.Mặc dù Ngoại trưởng Rubio không đề cập trực tiếp đến Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, song thông cáo này được xem như lời khẳng định lập trường coi trọng quan hệ song phương của chính quyền Tổng thống Trump, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 25/8 tới.