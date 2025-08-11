Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/8 đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong trong cùng ngày đã có bài phát biểu mang tên "Hy vọng của Seoul chỉ là một giấc mơ ngu ngốc". Trong đó, bà Kim đã đánh giá thấp biện pháp giảm căng thẳng với miền Bắc mà chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung triển khai ngay sau khi ra mắt Chính phủ mới, cũng như khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lập trường đối địch với Seoul.Phó Chủ tịch Kim nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần đưa ra lập trường rõ ràng hơn đối với một nước thấp hèn, nguy hiểm và luôn đem đến những mối đe dọa về an ninh cho Bắc Triều Tiên. Trong luật của miền Bắc, Hàn Quốc phải vĩnh viễn được thể hiện là một thế lực thù địch, đe dọa đến bản sắc của Bắc Triều Tiên.Bà Kim còn bác bỏ phát biểu cho rằng Bình Nhưỡng đang cho tháo dỡ một số loa phóng thanh của Tổng thống Lee ngày 12/8 vừa qua, chỉ trích đây là suy đoán đơn phương vô căn cứ và là trò thao túng dư luận. Quan chức này khẳng định miền Bắc chưa từng và cũng không có ý định tháo dỡ loa phóng thanh bố trí tại biên giới.Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 9/8 tiết lộ Bắc Triều Tiên đã tháo dỡ một số loa phóng thanh hướng về phía miền Nam để đáp lại việc Hàn Quốc dỡ bỏ loa hướng về nước này. Tuy nhiên, trong số hơn 40 điểm đặt loa phóng thanh của Bắc Triều Tiên, số nơi được tháo dỡ chỉ là một phần rất nhỏ.Đối với việc Hàn Quốc và Mỹ điều chỉnh một phần cuộc tập trận chung thường niên "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) bắt đầu từ ngày 18/8 tới, bà Kim Yo-jong nhận định đây không phải là điều đáng được đánh giá cao và chỉ là hành động vô ích. Quan chức này chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc hiện nay tiến hành dỡ bỏ những biện pháp mà chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol đơn phương thực hiện, rồi kỳ vọng được khen ngợi như thể đã làm được việc lớn và tìm cách lôi kéo sự hưởng ứng của ai đó.Bà Kim nhấn mạnh thêm Bình Nhưỡng không quan tâm đến việc Seoul tháo dỡ loa phóng thanh, ngừng phát sóng, hoãn hay thu hẹp quy mô tập trận với Washington. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định không có ý định cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, một người hầu trung thành và đồng minh tận tuỵ của Mỹ. Những quan điểm dứt khoát này sẽ được ghi vào Hiến pháp của miền Bắc trong tương lai.Liên quan đến ý kiến cho rằng Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tới có thể mở đường cho việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều, Phó Chủ tịch Kim tuyên bố Bình Nhưỡng không có lý do gì, cũng không có thông điệp muốn truyền tải đến Washington. Mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhà lãnh đạo sẽ không bao giờ được phản ánh vào chính sách. Nếu Mỹ chỉ bám lấy tư duy lỗi thời thì các cuộc gặp thượng đỉnh cũng sẽ chỉ còn là hy vọng của riêng phía Washington.Về phần mình, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jun trong buổi họp báo cùng ngày cho biết quân đội Hàn Quốc chỉ thông báo sự thật dựa trên những gì đã quan sát được, và nhấn mạnh cần thận trọng để không bị ảnh hưởng bởi mục đích mà miền Bắc thể hiện qua các tuyên bố. Hàn Quốc vẫn giữ nguyên lập trường rằng đã phát hiện Bắc Triều Tiên đã tiến hành tháo dỡ các loa phóng thanh.Ông Lee nhận định bất kỳ tuyên bố nào của Bình Nhưỡng cũng đều có mục đích, và không nhất thiết phải tin đó là sự thật, đồng thời cho biết quân đội Hàn Quốc vẫn cần phải tiếp tục theo dõi để xác nhận xem liệu miền Bắc có tháo dỡ loa phóng thanh trên toàn bộ các khu vực hay không.