Tổng thống Hàn Quốc và Thái tử Ả-rập Xê-út thảo luận tăng cường hợp tác chiến lược hướng tới tương lai

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 13/8 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thái tử kiêm Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman kể từ khi nhậm chức.Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Lee đã gửi lời cảm ơn tới Quốc vương và Thái tử Ả-rập Xê-út vì đã chúc mừng ông nhân dịp nhậm chức, đồng thời đánh giá hai nước đang hợp tác chặt chẽ dựa trên quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai. Nhà lãnh đạo hai nước còn nhất trí rằng hợp tác song phương đang được mở rộng không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như năng lượng và xây dựng, mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác như chế tạo, công nghiệp quốc phòng và công nghệ tiên tiến. Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác dựa trên nền tảng tin cậy lâu dài giữa hai nước.Tổng thống Lee bày tỏ mong muốn Hàn Quốc có thể cùng Ả-rập Xê-út tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển các ngành công nghiệp chiến lược trong tương lai, với tư cách là nước hợp tác trọng điểm trong chính sách "Tầm nhìn 2030", chiến lược đa dạng hóa kinh tế và giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Ả-rập Xê-út. Ông cũng hy vọng hai bên sẽ đạt được những kết quả thực chất trong nhiều lĩnh vực khác nhau.Cuối cùng, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ gặp trực tiếp vào thời điểm thuận tiện để tiếp tục thảo luận sâu hơn về phương án phát triển quan hệ song phương.