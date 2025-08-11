80 đại diện người dân sẽ trao giấy bổ nhiệm cho Tổng thống Lee Jae Myung vào ngày Quốc khánh

Photo : YONHAP News

Tổng thống Lee Jae-myung sẽ cử hành lễ nhậm chức cùng người dân vào ngày 15/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Hàn Quốc.Văn phòng Tổng thống cho biết lễ nhậm chức sẽ diễn ra từ 8 giờ tối đến 9 giờ 40 phút ngày 15/8 tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul), với chủ đề “Cùng tìm ra ánh sáng, soi rọi Hàn Quốc”.Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) sẽ chủ trì phát sóng buổi lễ. Chương trình có sự tham gia của khoảng 10.000 người, gồm 80 đại diện người dân, khách mời đặc biệt, các nhân vật quan trọng của quốc gia, đại diện các giới và đông đảo người dân.Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kang Yu-jung trong buổi họp báo ngày 14/8 cho biết lễ nhậm chức cùng người dân là dịp kỷ niệm cho sự ra đời của Chính phủ do nhân dân làm chủ, sau chiến thắng trước lệnh thiết quân luật và cuộc nổi loạn năm ngoái.Tại vị trí trung tâm của quảng trường Gwanghwamun, nơi từng quy tụ đông đảo người dân trong những thời khắc lịch sử của dân tộc, biểu tượng cho giao lưu, hòa hợp và thay đổi, sẽ được dựng sân khấu hình tròn. Buổi lễ sẽ bắt đầu khi 80 đại diện người dân bước lên sân khấu, mang theo giấy bổ nhiệm tự viết đặt vào vị trí. Đây là những người đã đạt được thành tựu tầm vóc thế giới trong các lĩnh vực dân chủ, tăng trưởng kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao trong 80 năm kể từ sau ngày độc lập, cũng như những công dân bình dị đã lặng lẽ nỗ lực vì một xã hội tốt đẹp hơn.Tiếp đến, Tổng thống và Đệ nhất phu nhân sẽ bước lên sân khấu, cùng 4 đại diện đặc biệt đặt tờ giấy bổ nhiệm cuối cùng.4 người này bao gồm ông Mok Jang-geun, con trai nhà hoạt động độc lập Mok Yeon-woo, sinh đúng ngày 15/8/1945; bác sĩ Lee Guk-jong, Giám đốc Bệnh viện quân y Daejeon, người đã điều trị cho thuyền trưởng bị thương trong chiến dịch “Bình minh ở Aden” (Yemen) năm 2011; bà Lee Yeon-su, Giám đốc điều hành NC AI, đơn vị tham gia dự án phát triển mô hình nền tảng AI quốc gia của Chính phủ Lee Jae-myung; và đạo diễn Heo Ga-young, người Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Nhất hạng mục sinh viên tại Liên hoan phim Cannes.Bà Kang cho biết thêm ngoài 80 đại diện trên, còn có khoảng 3.000 người dân được mời tham dự buổi lễ, cùng với vợ chồng cựu Tổng thống Moon Jae-in, gia đình cố Tổng thống Roh Moo-hyun, lãnh đạo các đảng và đại diện giới lao động.Trước đó, nhằm thúc đẩy đoàn kết dân tộc, Văn phòng Tổng thống đã gửi thư mời tới các cựu Tổng thống và phu nhân, ngoại trừ vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol do đang bị điều tra. Tuy nhiên, phe bảo thủ trong đó có đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, đảng Cải cách mới cùng các cựu Tổng thống Lee Myung-bak, Park Geun-hye đã quyết định không tham dự.