Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee trình diện điều tra lần đầu sau khi bị tạm giam

Photo : YONHAP News

Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam khu vực nam Seoul, đã tới trình diện điều tra tại Văn phòng Nhóm công tố viên đặc biệt ở Gwanghwamun (Seoul) vào lúc 10 giờ sáng ngày 14/8.Đây là cuộc điều tra đầu tiên diễn ra kể từ khi bà Kim bị bắt giam vào đêm 12/8. Khác với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol từng từ chối hợp tác, bà Kim đã chấp thuận trình diện.Theo quy định, Nhóm công tố viên đặc biệt phải hoàn tất điều tra và truy tố trong thời hạn tối đa 20 ngày đối với bị can đã bị giam giữ. Vì vậy, trước mắt Nhóm sẽ tập trung vào các cáo buộc đã được nêu trong lệnh bắt giam, gồm thao túng giá cổ phiếu, can thiệp vào quá trình tiến cử ứng cử viên của đảng Sức mạnh quốc dân và nghi vấn liên quan đến giáo phái Thống Nhất.Theo nguồn tin của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), buổi điều tra cùng ngày đặt trọng tâm vào cáo buộc can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân. Trong buổi điều tra đầu tiên trước khi bị tạm giam, bà Kim đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc nên lần này có thể sẽ từ chối trả lời mọi câu hỏi.Nhóm công tố viên đặc biệt cũng dự kiến đẩy nhanh điều tra liên quan đến “nghi án nhận quà hàng hiệu”, yếu tố then chốt dẫn đến việc Tòa án phê chuẩn lệnh bắt giam. Nhóm đã thu thập được lời khai từ doanh nhân họ Seo, cho biết đã mua tặng bà Kim một chiếc đồng hồ cao cấp; đồng thời có bản tự thú từ công ty xây dựng Seohee về việc chuyển cho bà Kim dây chuyền, trâm cài và hoa tai đắt tiền.Một ngày trước, Nhóm đã tiến hành khám xét trụ sở đảng Sức mạnh quốc dân để lấy danh sách đảng viên sau nghi vấn một lượng lớn thành viên của giáo phái Thống nhất ồ ạt gia nhập đảng này. Tuy nhiên, quá trình khám xét đã bị dừng lại sau hơn 14 tiếng do sự phản đối của đảng đối lập.Dự kiến ngày 18/8 tới, Nhóm sẽ làm việc với Tổng thư ký đảng Sức mạnh Quốc dân để thống nhất phương thức cung cấp tài liệu cụ thể.