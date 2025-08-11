Tổng thống Lee Jae Myung thảo luận biện pháp tiết kiệm tài chính quốc gia

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 13/8 đã chủ trì buổi tọa đàm "Tiết kiệm tài chính quốc gia" tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul).Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh ngân sách phải đóng vai trò làm chất xúc tác cho tăng trưởng. Vậy nhưng nguồn thu thuế hiện nay lại đang giảm, tăng trưởng kinh tế chậm lại, khiến tiềm lực tài chính quốc gia trở nên rất suy yếu. Theo Tổng thống, Chính phủ cần điều chỉnh chi tiêu ở các lĩnh vực kém hiệu quả để chuyển sang những lĩnh vực hiệu quả hơn.Trong phần thảo luận tiếp theo, các chuyên gia dân sự đã đề xuất biện pháp tiết kiệm ngân sách thông qua tái cơ cấu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.Nhà nghiên cứu Jang Woo-hyun đến từ Viện nghiên cứu thuế và tài chính, cho biết nếu Chính phủ hỗ trợ tài chính cho 20% doanh nghiệp ở nhóm cuối đang kinh doanh thua lỗ thì sẽ không có hiệu quả. Thay vào đó, nên cung cấp tư vấn và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh để họ thực sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.Ông Jeong Chang-su, Viện trưởng Viện nghiên cứu ngân sách quốc gia cũng chỉ ra rằng Chính phủ đang thực hiện nhiều chương trình cho vay đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng quy mô 47.000 tỷ won (34 tỷ USD). Chuyên gia này đề xuất thay hình thức cho vay bằng hình thức hỗ trợ lãi suất, tức là Nhà nước hỗ trợ một phần lãi vay.Về điều này, Tổng thống nhấn mạnh bước tiếp theo là cần sáp nhập, giải thể các cơ quan Nhà nước hiện đang quá cồng kềnh. Tất nhiên, việc này sẽ gây ra không ít ý kiến phản đối bởi nhiều người sẽ mất việc, nhưng vì cải cách thì phải chấp nhận "đau đớn".