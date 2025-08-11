Ngoại trưởng Hàn Quốc kỳ vọng vào tài lãnh đạo của Tổng thống Mỹ trong đối thoại với miền Bắc

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 14/8, khi được hỏi liệu Mỹ và Bắc Triều Tiên có đang tiến hành các cuộc đàm phán ngầm hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun bày tỏ hy vọng rằng dưới tài lãnh đạo của Tổng Thống Mỹ Donald Trump, sẽ có một bước đột phá mới trong đối thoại Mỹ-Triều.Ông Cho cho biết trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhân chuyến thăm Mỹ, ông đã bày tỏ rằng để tạo được một bước đột phá mới cho tình hình hiện nay cần tới tài lãnh đạo của Tổng thống Trump. Phía Mỹ đã phản ứng khá thiện chí.Liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, Bộ trưởng nhận định miền Bắc sẽ tiếp tục yêu cầu Mỹ công nhận là nước sở hữu hạt nhân khi đàm phán, và sẽ chỉ đối thoại với Mỹ nếu Washington công nhận nước này là quốc gia sở hữu hạt nhân. Nhưng tới thời điểm hiện tại, Washington vẫn giữ lập trường là Bình Nhưỡng không thể sở hữu hạt nhân. Do đó, giữa hai bên dự kiến sẽ còn nhiều sự điều chỉnh qua lại về vấn đề này, cho thấy các cuộc tham vấn sơ bộ giữa hai bên có thể sẽ diễn ra khá gay gắt.Về vấn đề này, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc nhận định Washington và Bình Nhưỡng sẽ phải tìm được một điểm chung nào đó về vấn đề "quốc gia sở hữu hạt nhân" để bắt đầu cuộc thương lượng.Mặt khác, ông Cho từ chối trả lời chi tiết về nghị sự hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Donald Trump vào ngày 25/8 tới, chỉ cho biết hai bên đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ ở cấp chuyên viên.