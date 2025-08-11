64% người dân Hàn Quốc bất an về tình hình an ninh gần đây

Photo : KBS News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 14/8 công bố kết quả cuộc thăm dò nhận thức về thống nhất, an ninh trước thềm kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc 15/8.Có 64,5% người tham gia trả lời cảm thấy bất an về tình hình an ninh gần đây, giảm 14% so với cuộc khảo sát năm ngoái. Tỷ lệ người dân phản cảm với chính quyền Bắc Triều Tiên vẫn ở mức cao là 81,6%, nhưng đã giảm 6,5% so với một năm trước. 65,6% trả lời tán thành cần thống nhất hai miền Nam-Bắc, nhưng khoảng một nửa cho rằng khó có thể thống nhất trong thời gian ngắn.Về vấn đề cần ưu tiên thúc đẩy để tiến tới thống nhất, câu trả lời "giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên" chiếm nhiều nhất, tiếp theo là "xây dựng lòng tin quân sự" và "giao lưu kinh tế liên Triều". Tuy nhiên, 57,6% người dân cho rằng khó giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc trong tương lai gần. 38,7% đánh giá đã có một số tiến triển trong vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.Về chính sách đối với Bắc Triều Tiên mà chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nên đặt lên hàng đầu, khoảng một nửa người dân lựa chọn phương án "nỗ lực ngoại giao vì phi hạt nhân hóa", tiếp đến là "hợp tác giao lưu trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và nghệ thuật". Đặc biệt, 73,5% người dân tán thành các bước đi ôn hòa gần đây của Chính phủ như dừng rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, tháo dỡ loa phóng thanh tuyên truyền.Hơn một nửa người dân tán thành việc Chính phủ xem xét phương án cho phép du lịch cá nhân sang miền Bắc. Ba phần tư người được hỏi đồng ý về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, nhưng thấp hơn so với tỷ lệ câu trả lời cách đây 2 năm.Cuộc khảo sát này do Ban nghiên cứu truyền thông công cộng của KBS tiến hành đối với 1.582 nam nữ trên 19 tuổi toàn quốc trong vòng ba ngày từ ngày 30/7 vừa qua theo hình thức trực tuyến. Kết quả có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2,5%.