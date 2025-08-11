Giá nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7 tăng 0,9%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/8 công bố chỉ số giá nhập khẩu tháng 7/2025 tăng 0,9% so với tháng 6, lần đầu tăng sau 6 tháng kể từ tháng 1 năm nay. Tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá nhập khẩu giảm 5,9%.BOK phân tích giá nhập khẩu tăng là do giá dầu quốc tế và tỷ giá won/USD cùng tăng. Giá dầu Dubai bình quân tháng 7 đạt 70,87 USD/thùng, tăng 2,3% so với một tháng trước. Trong đó, tỷ giá won/USD bình quân là 1.375,22 won đổi 1 USD, tăng 0,6%.Xét theo mặt hàng, giá nhập khẩu nguyên vật liệu tăng 1,5%, hàng hóa trung gian tăng 0,5%, hàng hóa vốn và hàng tiêu dùng tăng 0,5%.Chỉ số giá xuất khẩu tháng 7 tăng 1% so với tháng trước, do giá xuất khẩu các mặt hàng máy tính, thiết bị điện tử và quang học, than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng. Nếu so với cùng kỳ năm 2024, giá xuất khẩu giảm 4,3%.Sản lượng xuất khẩu và sản lượng nhập khẩu tháng 7 lần lượt tăng 1,6% và 4,9%.