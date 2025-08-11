Chính phủ Hàn Quốc gia hạn giảm thuế xăng dầu tới cuối tháng 10

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 14/8 thông báo kéo dài thêm hai tháng (tới ngày 31/10) thời hạn áp dụng biện pháp "giảm thuế nhiên liệu tạm thời” đối với nhiên liệu vận tải, vốn sẽ hết hạn vào ngày 31/8 tới. Theo đó, mức giảm thuế đối với xăng sẽ được giữ nguyên như hiện tại là 10%, dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) butan là 15%.Hiện tại, thuế nhiên liệu tính trên mỗi lít xăng là 738 won, dầu diesel 494 won, LPG butan 173 won. Quyết định của Chính phủ giúp giảm thuế lần lượt là 82 won, 87 won và 30 won với ba mặt hàng nhiên liệu này.Chính phủ Hàn quốc đã giảm thuế xăng dầu từ cuối năm 2021, rồi liên tục gia hạn theo chu kỳ hai tháng, đây là lần gia hạn thứ 17. Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích việc gia hạn lần này đã cân nhắc tới tình hình bất ổn giá dầu trong và ngoài nước, cũng như gánh nặng chi phí nhiên liệu của người dân.