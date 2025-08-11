Hàn Quốc ký kết hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành K9 sang Việt Nam

Photo : YONHAP News

Giới công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/8 cho biết Tập đoàn Hanwha Aerospace của nước này vào cuối tháng trước đã ký hợp đồng cung cấp 20 khẩu pháo tự hành K9 cho Việt Nam dưới dạng thỏa thuận giữa Chính phủ với Chính phủ (G2G), với tổng trị giá lên đến 250 triệu USD.Với hợp đồng này, Việt Nam đã trở thành nước thứ 11 trên thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc, sở hữu pháo tự hành K9, một trong những sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, hiện đang chiếm gần một nửa thị phần pháo tự hành toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên pháo tự hành K9 được xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á, mở rộng sự hiện diện của loại vũ khí này ngoài các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Phần Lan, Estonia, Na Uy, Ai Cập, Ấn Độ, Australia và Romania.Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam. Trước đó, Seoul từng viện trợ miễn phí các tàu tuần tra đã qua sử dụng cho Hà Nội, nhưng chưa từng tiến hành việc bán vũ khí.Việc pháo tự hành K9 được xuất khẩu sang Việt Nam cũng mang ý nghĩa đặc biệt vì đây còn là lần đầu tiên ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc được xuất khẩu sang một nước theo chủ nghĩa cộng sản. Việt Nam hiện đang duy trì hệ thống chính trị một đảng duy nhất là đảng Cộng sản, mặc dù đã áp dụng kinh tế thị trường.