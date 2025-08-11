Bình Nhưỡng chỉ trích các cuộc tập trận đa quốc gia của Mỹ và các nước đồng minh

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/8 đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Sóng gió ở khu vực Tây Thái Bình Dương liệu có báo hiệu một vụ thảm họa sóng thần", trong đó lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận đa quốc gia trên biển do Mỹ triển khai ở phía Tây Thái Bình Dương, gọi đây là hành động cực kỳ khiêu khích.Bình Nhưỡng cảnh báo Washington và các nước theo Mỹ chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự phản kháng và trả đũa từ các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nếu vẫn cố chấp theo đuổi các hành động quân sự phá hoại hòa bình và an ninh tại khu vực này.Miền Bắc còn chỉ trích cuộc tập trận chung "Talisman Sabre 2025" diễn ra từ ngày 3-27/7 vừa qua tại khu vực Đông Bắc Australia, với sự tham gia của 19 nước bao gồm Hàn Quốc, Mỹ và Australia; hay cuộc tập trận chung tại vùng biển Philippines ở Tây Thái Bình Dương, được tổ chức từ ngày 4-12/8 của 5 quốc gia đồng minh Mỹ gồm Nhật Bản, Anh, Australia, Na Uy và Tây Ban Nha. Đây được xem là hành động đáp trả cuộc tập trận chung trên biển năm 2025 của Trung Quốc và Nga.KCNA cho rằng tất cả những cuộc tập trận này đều vô cùng kích động và khiêu khích, gọi đây là hành vi cuồng loạn. Bình Nhưỡng còn bày tỏ cảnh giác đối với cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ mang tên "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS), dự kiến bắt đầu vào ngày 18/8 tới ngay tại khu vực bán đảo Hàn Quốc.Bài viết nhấn mạnh các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và các nước theo Mỹ sẽ gây ra hậu quả tiêu cực nghiêm trọng đối với môi trường an ninh của các quốc gia trong khu vực. Cuối cùng, Bình Nhưỡng cảnh báo Washington và các nước đồng minh không nên đánh giá thấp quyết tâm của các nước trong khu vực đối với việc bảo vệ hòa bình và an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương, kể cả trong việc đáp trả bằng hành động quân sự.