So sánh về nhận thức kết hôn sinh con của người Hàn với 4 nước lớn

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) ngày 14/8 công bố kết quả khảo sát nhận thức về hôn nhân, sinh con, nuôi dạy con và chính sách dân số, được thực hiện từ tháng 6-9 năm ngoái với 2.500 người trưởng thành (từ 20-49 tuổi) tại 5 quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc.Theo kết quả so sánh, 4 quốc gia còn lại gồm Đức, Nhật Bản, Pháp và Thụy Điển đều đang trải qua tình trạng giảm tỷ suất sinh, nhưng tổng tỷ suất sinh của các nước này vẫn ở mức trên 1 trẻ, cao hơn đáng kể so với mức 0,75 trẻ của Hàn Quốc.Với những người chưa kết hôn, tỷ lệ trả lời có ý định kết hôn đạt 52,9% tại Hàn Quốc, cao nhất trong số các nước khảo sát, tiếp theo là Thụy Điển (50,2%), Đức (46,5%), Pháp (38,2%) và Nhật Bản (32,0%). Ý định sinh con cao nhất là ở Thụy Điển (43,2%), tiếp đến là Pháp (38,8%), Đức (38,6%), Hàn Quốc (31,2%) và Nhật Bản (20,3%).Nếu so sánh giữa hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản, tỷ lệ người Nhật trả lời "chưa từng nghĩ đến" hoặc "chưa quyết định" về việc sinh con lại cao hơn. Trong khi đó, tỷ lệ trả lời "không có ý định sinh con" của Hàn Quốc là 47,3%, lại cao hơn Nhật Bản (45,9%).Số con dự kiến của những người có ý định sinh con ở Hàn Quốc trung bình chỉ 1,74 con, thấp nhất trong nhóm khảo sát; ở Đức là 2,4 con, Thụy Điển 2,35 con, Pháp 2,11 con và Nhật Bản 1,96 con.Nhóm nghiên cứu cho biết, trên thực tế tỷ lệ sinh con đầu lòng của Hàn Quốc không thuộc nhóm thấp trong Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nhưng tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên lại thấp nhất. Nguyên nhân dẫn đến tỷ suất sinh thấp tại Hàn Quốc xuất phát từ nhận thức liên quan đến việc sinh con.Về các yếu tố cân nhắc khi lập kế hoạch sinh con, người Hàn coi trọng tất cả các yếu tố như “điều kiện kinh tế gia đình”, “điều kiện nhà ở”, “khả năng gián đoạn sự nghiệp” hơn so với người dân các nước khác. Điều này cho thấy người Hàn Quốc có nhiều yếu tố cần cân nhắc khi quyết định sinh con, đặc biệt hơn một nửa (50,1%) coi “sự bất định trong tương lai” là yếu tố rất quan trọng. Tỷ lệ này ở Nhật Bản là 30,5%, Thụy Điển là 22,5%.59,9% người Hàn Quốc “hoàn toàn đồng ý” rằng gánh nặng kinh tế tăng lên khi sinh con, cao hơn nhiều so với Pháp (35,6%), Nhật Bản (35%) và Thụy Điển (25,2%). 57,6% người Hàn Quốc cho rằng khó để cân bằng giữa công việc với chăm sóc gia đình và con cái, cao hơn Nhật Bản (55,8%), Pháp (47,3%) và Thụy Điển (23,2%).Báo cáo trên nhấn mạnh nhận thức về hôn nhân, sinh con và nuôi dạy con cái không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà là vấn đề mang tính cấu trúc, được hình thành bởi các điều kiện xã hội cụ thể như khả năng dung hòa giữa công việc và gia đình, khả năng duy trì sự nghiệp, và hiệu quả của chính sách Nhà nước. Do đó, chính sách dân số trong tương lai cần phản ánh những điểm này và hướng tới sự chuyển đổi toàn diện của cấu trúc xã hội.