70% trại nuôi chó lấy thịt tại Hàn Quốc đã ngừng hoạt động

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 14/8 cho biết sau một năm kể từ khi "Luật đặc biệt về việc chấm dứt nuôi chó lấy thịt, giết mổ và phân phối thịt chó" có hiệu lực vào tháng 8/2024, 1.072 địa điểm trong số khoảng 1.500 trại nuôi chó lấy thịt tại Hàn Quốc đã khai báo ngừng hoạt động, tương đương với 70%.Số lượng chó nuôi tại các trại này là 346.000 con, chiếm khoảng 74% trong tổng số 468.000 con được nuôi để lấy thịt trên toàn quốc. Số liệu này cho thấy số lượng trại ngừng hoạt động đã vượt xa kế hoạch mà Chính phủ đặt ra. Theo kế hoạch ban đầu, 200 trại nuôi chó lấy thịt tại Hàn Quốc được dự kiến sẽ đóng cửa trong nửa đầu năm nay, nhưng thực tế đã có hơn 460 trại khai báo ngừng hoạt động, gấp đôi so với dự kiến. Tính cả 600 trại đã đóng cửa trong 6 tháng cuối năm 2024, tổng số trại nuôi chó lấy thịt ngừng hoạt động đã vượt quá 1.000 nơi.Bộ Nông lâm giải thích kết quả này đã phản ánh sự lan rộng của nhận thức cho rằng việc chấm dứt ăn thịt chó là xu thế không thể đảo ngược, kết hợp với hiệu quả từ các chính sách khuyến khích các trại nuôi lấy thịt đóng cửa sớm, cũng như yếu tố mùa vụ.Theo luật đặc biệt nói trên, tất cả các hành vi nuôi, phân phối và tiêu thụ chó để lấy thịt sẽ bị cấm hoàn toàn từ sau năm 2027. Do đó, từ năm ngoái đến tháng 2/2027, Chính phủ đang triển khai hỗ trợ cho các trại nuôi đóng cửa theo từng giai đoạn, với mức hỗ trợ tài chính giảm dần theo thời gian.Cơ quan này cho biết thêm những con chó từng được nuôi tại các trại lấy thịt đã đóng cửa hiện đang được cho nhận nuôi trong nước và quốc tế, đưa đi làm thú cưng, chó giữ nhà hoặc chuyển giao cho chính quyền địa phương nếu chủ từ bỏ quyền nuôi dưỡng.