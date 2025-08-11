Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee tiếp tục từ chối đưa ra lời khai

Photo : YONHAP News

Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngày 14/8 đã lần đầu tới trình diện điều tra tại văn phòng của Nhóm công tố viên đặc biệt sau khi bị bắt tạm giam. Khác với cuộc điều tra tuần trước, lần này bà Kim là bị can đang bị tạm giam. Bà mặc thường phục nhưng bị còng tay, xuất hiện một cách kín đáo, không công khai trước báo giới.Cuộc thẩm vấn bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng ngày 14/8 và kết thúc vào lúc 2 giờ 10 phút chiều cùng ngày. Tuy nhiên, nếu trừ đi thời gian ăn trưa và nghỉ giải lao, thời gian điều tra trên thực tế chỉ kéo dài khoảng hai tiếng.Nội dung điều tra đầu tiên liên quan đến nghi vấn can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân. Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20 năm 2022, nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun đã gửi kết quả thăm dò ý kiến cho bà Kim. Đổi lại, ông Myung đã đề nghị bà giúp cựu nghị sĩ Kim Young-sun được đảng Sức mạnh quốc dân tiến cử trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cùng năm. Qua đây, cả hai vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đều can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng này.Nhóm cũng tập trung thẩm vấn bà Kim để làm rõ bà có trực tiếp ra chỉ thị cho ông Myung gửi kết quả thăm dò ý kiến hay không. Phía bà Kim khẳng định không hề đưa ra chỉ thị tương tự, từ chối đưa ra lời khai.Tuy nhiên, Nhóm vẫn chưa điều tra được về nghi ngờ bà Kim đã có sự trao đổi với nghị sĩ Yoon Sang-hyun, khi đó là Chủ tịch Ủy ban tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân, và ý đồ tiến cử cựu công tố viên Kim Sang-min trong Tổng tuyển cử năm ngoái.Theo đó, dự kiến Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ tiến hành thêm một buổi điều tra nữa về nghi ngờ can thiệp chính trị. Trong bối cảnh phải truy tố bà Kim trong thời hạn giam giữ là 20 ngày, Nhóm đã yêu cầu bà trình diện điều tra tiếp vào ngày 18/8 tới. Tuy nhiên, bà Kim cho biết sẽ gặp luật sư trước vào ngày hôm đó, rồi quyết định có tham dự hay không.