Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu chúc mừng tại "Diễn đàn quốc tế One Korea" diễn ra tại Seoul vào ngày 14/8, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young nhấn mạnh chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ mới không phải là điều mới mẻ, mà được dựa trên "Thỏa thuận cơ bản liên Triều" ký kết dưới thời Chính phủ bảo thủ của cựu Tổng thống Roh Tae-woo tháng 12/1991.Ông Chung đề cập tới Điều 1 đến Điều 6 của thỏa thuận này, cho biết chính quyền mới sẽ công nhận và tôn trọng thể chế của Bắc Triều Tiên, không can thiệp vào công việc nội bộ, và không phỉ báng hay bôi nhọ lẫn nhau. Đồng thời, Chính phủ mới sẽ không theo đuổi sự sụp đổ của chính quyền miền Bắc hay thống nhất theo hình thức hợp nhất chế độ, nhưng cũng sẽ không từ bỏ giấc mơ về một chế độ hòa bình, không sử dụng vũ lực.Mặt khác, tại pháp hội cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp hai miền Nam-Bắc nhân dịp 80 năm Quốc khánh tổ chức tại chùa Bongeun (Seoul) vào cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Thống nhất đã đọc thay bài chúc mừng của Bộ trưởng Chung.Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh những con sóng ngắn ngủi không thể thắng được dòng hải lưu âm thầm chảy. Tình hình quốc tế biến động, căng thẳng hay xung đột liên Triều cũng không thể làm lung lay khát vọng bền bỉ hướng tới hòa hợp và hòa bình thực sự trên mảnh đất này.Ông Chung chỉ ra rằng hòa bình trên báo đảo Hàn Quốc sẽ bắt đầu từ việc người dân hai miền Nam-Bắc được gặp gỡ, giao lưu. Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ cho giao lưu và hợp tác giữa người dân hai miền một cách nhất quán. Giao lưu dân sự liên Triều chính là nhiệm vụ đầu tiên để khôi phục lòng tin, tiến tới con đường hòa giải và hợp tác.Mặt khác, về việc Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ra tuyên bố hạ thấp những biện pháp giảm nhẹ căng thẳng liên Triều của Chính phủ mới, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh phải tiếp tục tiến trình nhằm khôi phục lòng tin giữa hai miền Nam-Bắc.