Thăm dò ý kiến của Đài KBS dịp Quốc khánh: 63% cử tri ủng hộ Tổng thống

Photo : KBS News

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngày 15/8, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã ủy thác công ty Hankook Research tiến hành thăm dò ý kiến trong vòng 4 ngày từ ngày 11-14/8 với 1.005 nam nữ trên 18 tuổi toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%). Đây là cuộc thăm dò ý kiến đầu tiên của KBS kể từ sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức.Kết quả là có 63% cử tri đánh giá Tổng thống đang làm tốt vai trò lãnh đạo đất nước, 27% đánh giá Tổng thống làm chưa tốt.Trong các lý do khiến cử tri đánh giá tích cực, câu trả lời "đối sách kinh tế và dân sinh" chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó tới "giao tiếp với người dân và báo chí". 4% người dân lựa chọn lý do là "chính sách ngoại giao, thương mại", các lý do còn lại như "đối phó với Bắc Triều Tiên", "quan hệ với đảng đối lập", "nhân sự Nội các" lần lượt là 2%.Ngược lại, trong số các lý do đánh giá tiêu cực, tỷ lệ chọn câu trả lời là "chính sách ngoại giao và thương mại" cao nhất, sau đó là "đối sách kinh tế và dân sinh", "nhân sự Nội các", "quan hệ với đảng đối lập".56% cử tri nhận định đàm phán thuế quan với Mỹ đã đạt kết quả tốt đẹp, 37% đánh giá ngược lại.Về việc Tổng thống quyết định ân xá cho cựu Chủ tịch đảng Đổi mới Tổ quốc Cho Kuk, 48% cho rằng đây là quyết định phù hợp, 47% không tán thành.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 48%, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân là 19%, chênh lệch tới 29%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân đã sụt giảm rõ rệt so với cuộc thăm dò của KBS trước khi thay đổi chính quyền. Tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc và Cải cách mới cùng đạt 3%.