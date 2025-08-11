Tổng thống Hàn Quốc cam kết khắc ghi lịch sử đấu tranh độc lập

Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Hàn Quốc (15/8/1945) diễn ra tại Trung tâm văn hóa Sejong (Seoul) vào ngày 15/8, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh việc bảo vệ lịch sử đấu tranh chống thực dân Nhật đầy tự hào và danh dự của những người có công trong phong trào độc lập cũng chính là bảo vệ tương lai của đất nước. Chính phủ sẽ lưu trữ đầy đủ về lịch sử đấu tranh giành độc lập, cùng người dân khắc ghi những ký ức đó.Tổng thống cam kết sẽ đãi ngộ đặc biệt đối với những chí sĩ yêu nước còn sống, và mở rộng hơn nữa phạm vi hỗ trợ cho thân nhân của những người có công trong phong trào độc lập.Về quan hệ Hàn-Nhật, lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ đối diện với quá khứ, đồng thời tìm kiếm con đường hợp tác cùng phát triển, hướng tới tương lai. Ông Lee nhấn mạnh Nhật Bản hiện là nước láng giềng và đối tác quan trọng trong phát triển kinh tế của Hàn Quốc, cần hợp tác trên cơ sở lòng tin, vì tương lai.Tuy nhiên, Tổng thống cũng lưu ý rằng vẫn còn những người dân Hàn Quốc đang chịu đau khổ về vấn đề lịch sử. Tổng thống bày tỏ hy vọng Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ nhìn thẳng vào quá khứ đau thương, nỗ lực để không gây tổn hại lòng tin giữa hai nước.Về quan hệ với Bắc Triều Tiên, ông Lee nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc khôi phục lòng tin và bày tỏ quyết tâm khôi phục đối thoại liên Triều. Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì nhất quán các biện pháp giảm nhẹ căng thẳng như ngừng rải truyền đơn, ngừng phát loa phóng thanh hướng về miền Bắc, đồng thời chủ động và từng bước khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018.Ông Lee nêu rõ hai miền Nam-Bắc không phải là kẻ thù của nhau, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tôn trọng thể chế miền Bắc, không theo đuổi thống nhất theo hình thức sáp nhập chế độ. Tổng thống khẳng định một bán đảo Hàn Quốc hòa bình là một bán đảo không có vũ khí hạt nhân, cam kết sẽ tìm kiếm giải pháp phi hạt nhân hóa thông qua hợp tác với cộng đồng quốc tế.