Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh về sức mạnh đoàn kết Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/8 đưa tin bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày giải phóng Tổ quốc diễn ra vào một ngày trước tại quảng trường Khải Hoàn Môn ở thủ đô Bình Nhưỡng.Ông Kim phát biểu quan hệ hữu nghị Nga-Triều đang được phát triển thành một mối quan hệ đồng minh chưa từng có trong lịch sử, và được củng cố trong cuộc đấu tranh chung nhằm ngăn chặn sự phục hưng của chủ nghĩa tân phát xít, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và công lý quốc tế.Nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử, hai nước Nga-Triều luôn đứng về phe chính nghĩa, và giờ đây vẫn đang kiên quyết đại diện cho khát vọng và yêu cầu của nhân loại, chống lại bá quyền, vì công bằng và chính nghĩa. Bình Nhưỡng và Matxcơva đang cùng nhau viết tiếp trang sử chính nghĩa, bảo vệ phẩm giá và chủ quyền quốc gia, hòa bình và ổn định của thế giới. Sức mạnh đoàn kết Nga-Triều là vô tận, được gắn kết bởi lý tưởng cao cả và tình hữu nghị chân thành, dựa trên lịch sử và truyền thống hỗ trợ cách mạng bằng máu.Bên cạnh đó, ông Kim chỉ ra rằng trên trường quốc tế hiện nay, sự ngông cuồng cực đoan của các thế lực đế quốc đang ngày càng trầm trọng hơn bao giờ hết, âm mưu xâm phạm quyền và lợi ích của các quốc gia có chủ quyền.Tuy nhiên trong bài phát biểu trên, lãnh đạo Bắc Triều Tiên không trực tiếp chỉ trích Mỹ hay Hàn Quốc. Đây là lần đầu ông Kim có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày giải phóng Tổ quốc.Tham dự sự kiện kỷ niệm lần này có đoàn đại biểu do Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nga Andrey Malyshev, đang trong chuyến thăm Bình Nhưỡng theo lời mời của Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên (tương đương Quốc hội).