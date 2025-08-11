Lãnh đạo Hạ viện Nga hội kiến với Chủ tịch Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn Tass (Nga) dẫn thông tin từ Hạ viện nước này, cho biết Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin đã có buổi hội kiến với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào ngày 14/8.Theo nội dung đưa tin, ông Volodin đã gửi lời hỏi thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới nhà lãnh đạo miền Bắc, đồng thời chúc mừng Bắc Triều Tiên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày giải phóng Tổ quốc 15/8. Ông Volodin được biết đến là một nhân vật thân cận của Tổng thống Putin.Chủ tịch Hạ viện Nga cũng bày tỏ cảm ơn tới Chủ tịch Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của người dân Bắc Triều Tiên trong quá trình Nga đánh đuổi quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk.Nhận lời mời của Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên (tương đương Quốc hội), đoàn đại biểu Hạ viện Nga do ông Volodin dẫn đầu đã tới Bình Nhưỡng vào cùng ngày để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày giải phóng Tổ quốc của miền Bắc.Trước đó, Chủ tịch Volodin đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc Choe Ryong-hae, trao đổi về phương án hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày giải phóng Tổ quốc tổ chức ở Bình Nhưỡng cùng ngày, ông Volodin nhấn mạnh Hồng quân Liên Xô đã cùng các chí sĩ yêu nước Bắc Triều Tiên góp phần chấm dứt ách thống trị của thực dân Nhật; tình anh em quân sự giữa hai bên đã được thể hiện qua việc quân đội Bắc Triều Tiên hỗ trợ Nga giải phóng tỉnh Kursk. Lãnh đạo Hạ viện Nga khẳng định nhân dân Nga sẽ mãi mãi ghi nhớ lòng dũng cảm và sự cống hiến của họ.Về Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều ký kết vào năm ngoái, ông Volodin cho rằng hành động chung giữa Nga và Bắc Triều Tiên có thể đóng góp lớn vào việc bảo vệ chủ quyền một cách hiệu quả, xây dựng trật tự thế giới đa cực công bằng.