Tổng thống Lee Jae-myung chỉ đạo đối phó tích cực với khủng hoảng khí hậu

Photo : KBS News

Trong bối cảnh các thảm họa tự nhiên như nắng nóng cực đoan và mưa lớn cục bộ do khủng hoảng khí hậu gây ra đang trở thành hiện tượng thường nhật, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nhấn mạnh về sự cần thiết của việc ứng phó chủ động.Tại cuộc họp đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống vào ngày 14/8, thảo luận tập trung về chính sách năng lượng và đối phó với biến đổi khí hậu, Tổng thống Lee chỉ ra rằng việc đối phó với khủng hoảng khí hậu là một nhiệm vụ quốc gia.Trong cuộc họp kín cùng ngày, Tổng thống và các cố vấn đã thảo luận về kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2035 sẽ phải trình lên Liên hợp quốc trong năm nay.Thư ký phụ trách quan hệ công chúng và truyền thông Lee Kyu-youn cho biết Tổng thống đã nhấn mạnh phải đối phó tích cực nếu biến đổi khí hậu là con đường tất yếu; chỉ đạo tìm kiếm các phương án để tăng mạnh sản xuất năng lượng tái tạo, đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng đề cập khả năng quá trình nâng mục tiêu cắt giảm lượng khí nhà kính có thể gia tăng sức ép tăng giá điện. Theo đó, Chính phủ cần chủ động cung cấp thông tin cho người dân để được người dân hiểu và đồng thuận; chú ý kỹ đến gánh nặng của tầng lớp yếu thế do giá điện tăng, cân nhắc đến đặc thù của các ngành công nghiệp.Mặt khác, tại cuộc họp trên, Tổng thống đánh giá chương trình phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh đang bắt đầu ghi nhận hiệu quả, nhưng cần thêm một đợt kích cầu tiêu dùng lần hai. Ông Lee chỉ đạo đội ngũ cố vấn xây dựng phương án kích cầu trong nước, tận dụng kỳ nghỉ dài nhân dịp Tết Trung thu vào tháng 10 và Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cuối năm nay.