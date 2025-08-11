Áo đấu của Son Heung-min bán chạy nhất trên toàn thế giới

Photo : KBS News

Ông John Thorrington, đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc câu lạc bộ Los Angeles (LAFC), trong cuộc phỏng vấn với kênh phát thanh thể thao talkSPORT (Anh) ngày 15/8 cho biết áo đấu số 7 của Son Heung-min hiện là sản phẩm bán chạy nhất trong tuần qua, xét trong tất cả các môn thể thao trên toàn thế giới.Ông này cho biết sau khi hai bên ký hợp đồng, áo đấu của Son Heung-min đã bán được nhiều hơn bất cứ vận động viên nào trên thế giới, không chỉ vượt các ngôi sao bóng đá như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, mà còn vượt cả các siêu sao bóng rổ nhà nghề Mỹ như LeBron James hay Stephen Curry. Điều này cho thấy rõ “giá trị thương mại” khổng lồ của ngôi sao bóng đá Hàn Quốc.Bên cạnh đó, giá vé xem các trận của LAFC cũng tăng vọt. talkSPORT cho biết giá vé trận đấu trên sân nhà đầu tiên của Son Heung-min vào ngày 31/8 trước đội tuyển San Diego đã tăng từ 300 USD lên 1.500 USD.Ông Thorrington khẳng định sự thành công của thương vụ Son Heung-min sẽ được đánh giá không chỉ qua khía cạnh thương mại, mà quan trọng hơn là bằng các danh hiệu, cho biết LAFC kỳ vọng cả thành tích thi đấu lẫn thành công thương mại.