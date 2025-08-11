Tổng thống Lee Jae Myung chính thức nhậm chức cùng người dân đúng dịp Quốc khánh

Photo : YONHAP News

Vào tối ngày 15/8, tại quảng trường Gwanghwamun, thủ đô Seoul đã diễn ra lễ nhậm chức cùng người dân của Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 Lee Jae Myung với chủ đề "80 năm Quốc khánh, xây dựng tương lai bằng chủ quyền người dân".Trước đó, ông Lee đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội vào ngày 4/6, rồi bắt tay ngay vào điều hành đất nước và cho biết sẽ tổ chức lễ nhậm chức chính thức vào dịp Quốc khánh.Lễ nhậm chức cùng người dân mang ý nghĩa để người dân, những chủ nhân thực sự của đất nước, trực tiếp bổ nhiệm Tổng thống với vai trò là người đầy tớ trung thành của nhân dân.Buổi lễ có sự tham dự của các nhân vật quan trọng của quốc gia, phái đoàn ngoại giao các nước tại Hàn Quốc, cùng các đại diện tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa nghệ thuật, thể thao, khoa học công nghệ, giáo dục, lao động, phụ nữ và công nghiệp. Ngoài ra, 3.500 người dân được mời qua đăng ký trực tuyến trước đó cũng có mặt tại buổi lễ.Chương trình gồm ba phần, trong đó phần một với chủ đề “Ánh sáng cùng tìm thấy” đã vang lên những ca khúc từng được hát tại quảng trường Gwanghwamun, nơi người dân Hàn Quốc tụ họp, cùng nhau thắp nên ánh sáng bất kể khi gian khó hay những lúc hân hoan.Phần hai mang tên “Ngọn gió của ánh sáng”, là lễ nhậm chức cùng người dân của Tổng thống. Trong đó 80 đại diện người dân bước lên sân khấu, mang theo giấy bổ nhiệm tự viết đặt vào vị trí. Sau đó, Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung cùng 4 đại diện đặc biệt đã lên sân khấu đặt tờ bổ nhiệm cuối cùng vào vị trí, khép lại nghi thức chính.4 người này bao gồm ông Mok Jang-geun, con trai nhà hoạt động độc lập Mok Yeon-woo, sinh đúng ngày 15/8/1945; bác sĩ Lee Guk-jong, Giám đốc Bệnh viện quân y Daejeon, người đã điều trị cho thuyền trưởng bị thương trong chiến dịch “Bình minh ở Aden” (Yemen) năm 2011; bà Lee Yeon-su, Giám đốc điều hành NC AI, đơn vị tham gia dự án phát triển mô hình nền tảng AI quốc gia của Chính phủ Lee Jae Myung; và đạo diễn Heo Ga-young, người Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Nhất hạng mục sinh viên tại Liên hoan phim Cannes.Tổng thống đã nhận giấy bổ nhiệm từ đại diện người dân, tuyên bố về sự khởi đầu mới của một Chính phủ do người dân làm chủ. Ông Lee chia sẻ việc được nhận giấy bổ nhiệm chứa đựng khát vọng thiết tha của người dân vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Hàn Quốc vừa là niềm vinh dự vô hạn nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề; cam kết Chính phủ mới sẽ luôn đặt người dân, cội nguồn sức mạnh của quốc gia, ở trung tâm triết lý và tầm nhìn điều hành đất nước.Ngay sau lễ bổ nhiệm, phần ba của chương trình mang tên “Chúng ta tỏa sáng” được tiếp nối. Nhóm nhạc nữ izna đã trình diễn ca khúc “Golden” trong bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) hiện đang gây sốt toàn cầu.Tham dự buổi lễ còn có vợ chồng cựu Tổng thống Moon Jae-in, gia đình cố Tổng thống Roh Moo-hyun, lãnh đạo các đảng phái và đại diện giới lao động. Vì lý do sức khỏe, các cựu Tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye không tham dự. Ban lãnh đạo của hai đảng đối lập bảo thủ là Sức mạnh quốc dân và Cải cách mới cũng vắng mặt.Trước buổi lễ, Tổng thống Lee Jae Myung đã tổ chức tiệc chiêu đãi tại Phủ Tổng thống, mời Đại sứ của 117 nước tại Hàn Quốc, đại diện 30 tổ chức quốc tế, gửi lời cảm ơn vì cộng đồng quốc tế đã tin tưởng vào chủ nghĩa dân chủ của Hàn Quốc.