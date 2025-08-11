Vụ kiện tập thể yêu cầu vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bồi thường tổn thất tinh thần

Photo : YONHAP News

Luật sư Kim Kyung-ho thuộc Văn phòng luật Hoin cho biết ông sẽ đại diện cho 11.000 người dân dân nộp đơn kiện cựu Tổng thống Yoon Seok Yeol và vợ là bà Kim Keon-hee lên Tòa án khu vực Trung Seoul vào sáng ngày 18/8, yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần về vụ thiết quân luật, mỗi người 100.000 won (72 USD).Trong đơn kiện, luật sư Kim nhấn mạnh việc ông Yoon ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12 năm ngoái không chỉ là một sai sót công vụ, mà là hành vi vi phạm pháp luật có chủ đích nhằm xâm phạm quyền cơ bản của người dân, phải trực tiếp chịu trách nhiệm dân sự. Hành vi vi phạm của các bị đơn đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với tính mạng và an toàn của người dân, đồng thời để lại những tổn thương khó hàn gắn cho người dân với tư cách là công dân có chủ quyền và lòng tự tôn của người dân một quốc gia dân chủ.Đặc biệt, phía nguyên đơn cho rằng bà Kim Keon-hee đã cung cấp “động cơ then chốt” để ông Yoon ban bố thiết quân luật, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện, nên cũng phải chịu trách nhiệm với tư cách là đồng phạm. Theo lập luận của phía luật sư, lệnh thiết quân luật được tiến hành hoàn toàn nhằm giúp bà Kim Keon-hee tránh khỏi áp lực tư pháp, ngăn chặn việc thông qua dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến bà này, đồng thời tiêu hủy chứng cứ trong vụ án liên quan tới nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun, phơi bày dấu hiệu thao túng quyền lực quốc gia. Đây là hành vi tư hữu hóa quyền lực đặc biệt của Tổng thống trong trường hợp khẩn cấp của quốc gia.Trước đó, Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 25/7 đã chấp nhận lập luận của nguyên đơn gồm 104 người dân, cho rằng họ bị tổn hại tinh thần bởi lệnh thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon, và ra phán quyết buộc ông Yoon phải bồi thường mỗi người 100.000 won.