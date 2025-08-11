52% người Hàn Quốc có thiện cảm với Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (15/8), Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã ủy thác cho Korea Research tiến hành thăm dò ý kiến đối với 1.005 đối tượng trên 18 tuổi toàn quốc trong vòng từ ngày 11-14/8, nhằm tìm hiểu về nhận thức của người dân Hàn Quốc về quan hệ Hàn-Nhật. Tỷ lệ trả lời đạt 15,2%, độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3,1%.Kết quả cho thấy 52% số người tham gia khảo sát trả lời có thiện cảm với Nhật Bản, còn 45% trả lời ngược lại. Xét theo độ tuổi, 7 trong 10 người ở nhóm dưới 20 tuổi; 4 trong 10 người ở nhóm 50-60 tuổi thể hiện có thiện cảm. Ngoài ra, 64% người theo khuynh hướng bảo thủ bày tỏ thiện cảm với Nhật Bản, trong khi 53% người theo khuynh hướng tiến bộ lại cho biết không có ấn tượng tốt với nước này.Về tình hình quan hệ Hàn-Nhật hiện nay, 50% người dân đánh giá là tốt, 43% cho rằng không tốt. Những người ở nhóm tuổi 30 và những người có khuynh hướng chính trị trung lập có nhiều đánh giá tích cực hơn.Đối với các vấn đề liên quan đến lịch sử như lễ tưởng niệm lao động bị cưỡng ép làm việc tại mỏ Sado (Nhật Bản) bị gián đoạn hay việc thông qua sách giáo khoa có lập luận vô lý về vấn đề lịch sử giữa hai nước, 8 trên 10 người nhận định lời xin lỗi và sự hối lỗi từ phía Tokyo là "hoàn toàn chưa đủ" hoặc "không đủ”. Ngay cả ở nhóm tương đối có thiện cảm với Nhật Bản, 3 trên 4 người ở độ tuổi 20 và 2 trên 3 người có khuynh hướng bảo thủ cũng đưa ra đánh giá tương tự.Nguyên nhân chính được nêu nhiều nhất là do Nhật Bản liên tiếp xuyên tạc lịch sử xâm lược, tiếp theo là các vấn đề chưa được giải quyết như nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, lao động bị cưỡng ép làm việc, và chủ trương về chủ quyền đối với đảo Dokdo của Hàn Quốc. Người trên 70 tuổi coi vấn đề đảo Dokdo là nghiêm trọng nhất, trong khi giới trẻ ở độ tuổi 20 đánh giá vấn đề phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục trong thời chiến là quan trọng hơn, cho thấy sự khác biệt về nhận thức giữa các thế hệ.Về triển vọng quan hệ song phương dưới thời Chính phủ Hàn Quốc hiện tại, 39% cho rằng sẽ cải thiện, cao gấp đôi so với ý kiến dự báo mối quan hệ sẽ xấu đi, nhưng 38% lại nhận định mối quan hệ này không có sự thay đổi.Đối với nhiệm vụ cấp bách nhất trong quan hệ Hàn-Nhật, trong 3 người thì có 1 người chọn giải quyết vấn đề lịch sử, tiếp đến là tăng cường hợp tác kinh tế và củng cố hợp tác an ninh trước mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Tuy vậy, 81% đồng ý với cách tiếp cận hai hướng là vừa xử lý vấn đề lịch sử vừa thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh. Chỉ có 17% phản đối vấn đề này.Trong bối cảnh hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật ngày càng được tăng cường, số người ủng hộ việc mở rộng hợp tác quân sự Hàn-Nhật cũng cao gấp đôi so với nhóm phản đối.