Tokyo tiếp tục phản đối hoạt động khảo sát biển của Seoul gần đảo Dokdo

Photo : YONHAP News

Theo thông cáo báo chí ngày 16/8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã xác định được tàu khảo sát Onnuri của Hàn Quốc di chuyển tại vùng biển phía Tây đảo Dokdo hôm 15/6 và thả xuống biển một vật giống như sợi kim loại.Ngay sau khi xác định hoạt động khảo sát của tàu Hàn Quốc tại Dokdo, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kanai Masaaki đã truyền đạt lập trường phản đối tới Công sứ Kim Jang-hyun của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo. Đồng thời, Công sứ Iseki Yoshiyasu của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul cũng đã đưa ra lập trường tương tự với Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sang-hoon, nhấn mạnh đảo Doko là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản xét về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế.Chính phủ Nhật bản luôn phản đối mỗi khi Hàn Quốc tiến hành hoạt động khảo sát biển gần đảo Dokdo. Về phần mình, lần nào Seoul cũng bác bỏ lập trường phản đối của Tokyo, khẳng định đảo Dokdo rõ ràng là lãnh thổ của Hàn Quốc xét về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế.