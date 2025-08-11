Hàn Quốc sắp bổ sung nguyên tắc trả lương công bằng vào luật

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch ghi rõ nguyên tắc "cùng công việc, cùng mức lương" vào Luật tiêu chuẩn lao động trong năm nay và bắt đầu áp dụng từ nửa cuối năm sau. Theo đó, tại các cơ sở lao động, nếu người lao động thực hiện cùng một công việc thì sẽ được bảo đảm chế độ đãi ngộ tương tự nhau, không phân biệt hình thức tuyển dụng hay giới tính.Nguyên tắc "cùng công việc, cùng mức lương" hiện nay cũng đã được quy định trong luật, nhưng chỉ được nêu trong Luật bình đẳng về cơ hội việc làm, nên trên thực tế mới chỉ được áp dụng như một nguyên tắc nhằm ngăn chặn phân biệt đối xử giới tính.Theo số liệu Điều tra dân số hoạt động kinh tế của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, tính đến tháng 8 năm ngoái, mức lương bình quân tháng của lao động biên chế chính thức là 3.796.000 won (2.740 USD), trong khi lao động hợp đồng ngắn hạn chỉ đạt 2.048.000 won (1.478 USD), tức chỉ bằng 53,95% so với lao động chính thức. Mức chênh lệch tiền lương là 1.748.000 (1.291 USD) và có xu hướng gia tăng qua các năm.Từ khi tranh cử, Tổng thống Lee Jae Myung đã cam kết về việc áp dụng nguyên tắc "cùng công việc, cùng mức lương". Tuy nhiên, để áp dụng nguyên tắc này trên thực tế cần phải triển khai chế độ trả lương theo vị trí công việc trước, đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn khách quan để xác định thế nào là "cùng công việc" và đạt được sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội. Do vậy, có ý kiến cho rằng kế hoạch áp dụng từ năm tới của Chính phủ là có phần vội vàng.Trước đó, theo "Kế hoạch điều hành quốc gia 5 năm" do Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia công bố ngày 17/8 vừa qua, Chính phủ quyết định sẽ xúc tiến thể chế hóa nguyên tắc "cùng giá trị lao động, cùng mức lương".