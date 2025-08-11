Liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên UFS

Photo : YONHAP News

Từ ngày 18/8, liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu triển khai cuộc tập trận chung mang tên "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) nhằm phòng thủ cho bán đảo Hàn Quốc trong các tình huống nguy cấp. Cuộc tập trận lần này sẽ kéo dài tới ngày 28/8 với kịch bản phản ánh các mối đe dọa thực tế, bài học kinh nghiệm rút ra từ các cuộc xung đột gần đây.Phía Hàn Quốc huy động khoảng 18.000 binh sĩ, tương đương năm ngoái, trong khi quân đội Mỹ cũng tham gia với quy mô tương tự năm rồi. Quy mô tổng thể của cuộc tập trận năm nay không thay đổi so với các năm trước, nhưng có khoảng 20 trong số 40 cuộc diễn tập cơ động ngoài trời (FTX) sẽ được dời sang tháng 9.Về việc này, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc viện dẫn lý do nắng nóng gay gắt, nhưng giới quan sát cho rằng quân đội đã cân nhắc tới sự phản đối của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Seoul và Washington khẳng định vẫn giữ nguyên mục tiêu trọng tâm của cuộc tập trận là ứng phó mối đe dọa từ miền Bắc.Giới chuyên gia cảnh báo có khả năng Bình Nhưỡng sẽ lấy cuộc tập trận này làm cái cớ để khiêu khích. Vào ngày 10/8 vừa qua, Bắc Triều Tiên ra tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol, chỉ trích gay gắt cuộc tập trận UFS là hành vi khiêu khích, đồng thời cảnh báo sẽ thực thi quyền tự vệ với bất cứ hành vi khiêu khích nào đi quá giới hạn.Song song với UFS, Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai cuộc tập trận Ulchi trên phạm vi toàn quốc trong vòng 4 ngày từ ngày 18-21/8 nhằm củng cố khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp. Đây là cuộc diễn tập thường niên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc một năm một lần, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong trường hợp xảy ra chiến tranh, biến cố nghiêm trọng hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia.Cuộc diễn tập năm nay có khoảng 580.000 người đến từ 4.000 cơ quan tham gia. Đặc biệt, ngày 20/8 sẽ diễn ra cuộc diễn tập phòng thủ dân sự với sự tham gia của toàn dân, gồm các nội dung như diễn tập sơ tán khi có không kích, diễn tập nhường đường cho xe cứu hỏa và xe cấp cứu.