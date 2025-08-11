Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo chuẩn bị thực thi thỏa thuận liên Triều

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 18/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh trách nhiệm hàng đầu của quốc gia là bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho người dân. Các ban ngành cần rà soát tình hình an ninh, nâng cao năng lực quản lý khủng hoảng. Theo Tổng thống, điều cần thiết lúc này là duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đồng thời dũng cảm tiến từng bước vững chắc nhằm giảm bớt căng thẳng.Ông Lee nhấn mạnh một nền an ninh hiệu quả phải thiết lập được trạng thái hòa bình mà không cần chiến đấu. Tổng thống chỉ đạo các ban ngành hữu quan từng bước triển khai những hạng mục khả thi trong những thỏa thuận liên Triều hiện hành. Những hành động nhỏ nếu được tích lũy dần dần sẽ giúp khôi phục niềm tin liên Triều, mở rộng con đường hòa bình, thiết lập nền tảng để hai miền cùng phát triển.Chỉ thị trên của Tổng thống được phân tích là tiếp nối định hướng mà ông Lee đưa ra trong bài phát biểu chúc mừng Quốc khánh 15/8 vừa qua về việc từng bước khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018.Cùng với đó, Tổng thống cũng công bố ý tưởng hỗ trợ ngành công nghiệp văn hóa. Ông Lee đề cập tới sức hút toàn cầu của bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop), nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng ngành công nghiệp văn hóa K-culture. Tổng thống chỉ đạo các ban ngành lập đối sách tổng hợp như mở rộng hạ tầng công nghiệp văn hóa, dưới nguyên tắc "hỗ trợ nhưng không can thiệp".