Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byung-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 18/8 cho biết Chính phủ mới của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ xóa bỏ "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" của chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, tập trung vào việc khôi phục lòng tin liên Triều.Ông Koo giải thích trong bài phát biểu chúc mừng Quốc khánh 15/8 vừa qua, Tổng thống Lee Jae Myung đã đề ra ba thông điệp chính với Bắc Triều Tiên, đó là tôn trọng thể chế của miền Bắc, không theo đuổi thống nhất theo hình thức sáp nhập chế độ, không xúc tiến các hành vi thù địch.Phát ngôn viên Bộ Thống nhất chỉ ra rằng học thuyết nói trên mà cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol công bố vào năm ngoái đã bị chỉ ra là quá thiên lệch về giá trị và ý thức hệ như tự do, nhân quyền, đồng thời có nhiều thiếu sót về mặt quy trình như không thu thập ý kiến Quốc hội trong quá trình xây dựng học thuyết.Trong thời gian tới, Chính phủ mới sẽ xúc tiến một cách nhất quán các biện pháp giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, khôi phục lòng tin giữa hai miền Nam-Bắc.Vào dịp Quốc khánh năm ngoái, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã công bố "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" đặt mục tiêu xây dựng đất nước Hàn Quốc tự do thống nhất. Học thuyết này là một chiến lược nhằm khơi gợi khát vọng thống nhất tự do của người dân miền Bắc, từ đó thúc đẩy sự thay đổi từ dưới lên, nhưng bị chỉ trích là hợp thức hóa luận điểm thống nhất hai miền Nam-Bắc bằng việc sáp nhập chế độ.