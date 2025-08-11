Mỹ mở rộng danh mục sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm

Photo : YONHAP News

Chính phủ Mỹ lại tiếp tục mở rộng phạm vi áp mức thuế 50% đối với thép và nhôm. Hiện tại, mức thuế mà Mỹ áp dụng chung với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc là 15%. Tuy nhiên, Washington áp thuế riêng 50% với mặt hàng thép và nhôm cùng các sản phẩm phái sinh. Có nghĩa là dù không phải là sản phẩm thép hay nhôm nguyên chất, chỉ cần sản phẩm có chứa hai thành phần này thì cũng bị áp thuế suất 50%.Ví dụ, nếu một phụ tùng ô tô có 50% là thép, thì một nửa giá trị sản phẩm sẽ bị đánh thuế 50%, còn nửa còn lại chịu mức thuế 15%.Cho tới nay, Mỹ áp dụng cách đánh thuế như trên với 615 mặt hàng phái sinh từ thép và nhôm, nhưng nước này đã tiếp tục mở rộng danh mục mặt hàng phái sinh vào ngày 15/8 vừa qua (giờ địa phương), với 407 sản phẩm mới được bổ sung. Theo đó, tính cả các mặt hàng đã bị áp dụng trước đó, có tới hơn 1.000 sản phẩm phái sinh bị áp thuế.Bắt đầu từ chiều ngày 18/8 (giờ Hàn Quốc), những lô hàng nhập khẩu được thông quan vào Mỹ hoặc được đưa ra khỏi kho ngoại quan của Hải quan sẽ nằm trong diện áp thuế. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ chính xác những mặt hàng nào được bổ sung và cách xác định tỷ lệ thép, nhôm ra sao, nên dự báo quá trình triển khai sẽ còn nhiều lúng túng.Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sản phẩm của mình không gây đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ, nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận yêu cầu từ các ngành công nghiệp trong nước và mở rộng mạnh phạm vi áp thuế.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước chịu gánh nặng thuế quan. Chính phủ dự kiến sẽ tăng cường hỗ trợ hành chính trong việc xác nhận hàm lượng thép, nhôm và chứng minh xuất xứ, đồng thời giảm gánh nặng đóng góp tài chính cho doanh nghiệp.