Văn phòng Tổng thống sẽ tọa đàm với các doanh nghiệp trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Phó phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Jeon Eun-soo ngày 17/8 cho biết trong tuần sau, Văn phòng Tổng thống sẽ tập trung cho các bước đi tiếp theo nhằm thực hiện nhiệm vụ điều hành quốc gia, đồng thời chuẩn bị cho chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Lee Jae Myung.Phát ngôn viên Jeon cho biết trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra vào ngày 25/8 tới, Văn phòng Tổng thống sẽ tổ chức buổi tọa đàm với các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp. Đây là cơ hội để Chính phủ cảm ơn sự hỗ trợ đa dạng của doanh nghiệp trong quá trình đàm phán thuế quan với Mỹ thời gian qua, cũng như lắng nghe về các thành quả kinh tế, kế hoạch đầu tư, mua sắm từ Mỹ, những vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải.Trong một diễn biến khác, Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik, Chánh Văn phòng Chính sách Kim Yong-beom và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Wi Sung-lac sẽ lần lượt tổ chức họp báo trong tuần sau.Đây là lần đầu tiên ba Chánh Văn phòng của Văn phòng Tổng thống tổ chức họp báo công khai dưới nhiệm kỳ của Chính phủ đương nhiệm. Bà Jeon nhấn mạnh buổi họp báo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự giao tiếp cởi mở với báo chí về tầm nhìn điều hành đất nước của Chính phủ mới, cũng như về các vấn đề nổi cộm thông qua phần hỏi đáp về các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, chính sách, kinh tế và nhân sự.Ngoài ra, trong tuần tới sẽ diễn ra cuộc họp và họp báo chung của các Bộ trưởng ban ngành hữu quan về chiến lược tăng trưởng kinh tế, cùng với cuộc thảo luận về thúc đẩy nền kinh tế siêu đổi mới trong các lĩnh vực như chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) và chíp bán dẫn silicon.