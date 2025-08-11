Lãnh đạo Hàn Quốc cân nhắc cử đặc phái viên sang Trung Quốc nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao song phương

Photo : YONHAP News

Một nguồn thạo tin ngày 18/8 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung sẽ cử một đoàn đặc phái viên sang Trung Quốc vào dịp trước hoặc sau ngày 25/8, thời điểm dự kiến diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Trong bối cảnh Tổng thống Lee dự kiến đến thăm Nhật Bản (từ ngày 23-24/8) và Mỹ (từ ngày 24-26/8), động thái này cho thấy Chính phủ Hàn Quốc không xem nhẹ quan hệ với Trung Quốc.Một quan chức cho biết Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang điều chỉnh lịch trình và chưa đưa ra quyết định cuối cùng, trong đó có cân nhắc để đoàn đặc phái viên đến Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung (24/8).Được biết, đoàn đặc phái viên lần này có cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug, cùng hai nghị sĩ am hiểu về Trung Quốc của đảng Dân chủ đồng hành là nghị sĩ Kim Tae-nyeon và nghị sĩ Park Jeung. Ngoài ra, ông Roh Jae-heon, con trai cựu Tổng thống Roh Tae-woo và là Chủ tịch Trung tâm văn hóa Đông Á, từng giữ chức Chủ tịch Tiểu ban văn hóa xã hội thuộc Ủy ban phát triển tương lai quan hệ Hàn-Trung của Bộ Ngoại giao, cũng dự kiến sẽ tham gia.Đặc biệt, đoàn đặc phái viên có khả năng sẽ trao tận tay bức thư tay của Tổng thống Lee Jae Myung cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, và có thể bao gồm lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10 tới.Trong bối cảnh Tổng thống Lee khó có khả năng tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II (3/9) tại Trung Quốc, một số ý kiến cho rằng việc Seoul cử đoàn đặc phái viên đến Bắc Kinh trước dịp này là nhằm đảm bảo duy trì quan hệ song phương. Tuy nhiên, một quan chức Văn phòng Tổng thống khẳng định Hàn Quốc cũng đang cử đặc phái viên đến các nước khác để trao thư của Tổng thống, vì vậy không nên diễn giải quá mức vấn đề này.Văn phòng Tổng thống cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc về đoàn đặc phái viên, và khó có thể tiết lộ nội dung chi tiết trước khi có thông báo chính thức.Trong chuyến thăm, phái đoàn được cho là sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao Trung Quốc, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.