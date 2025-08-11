Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung giảm hai tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 18/8 công bố kết quả thăm dò tiến hành theo ủy thác của báo Kinh tế năng lượng từ ngày 11-14/8 với 2.003 nam nữ trên 18 tuổi toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2,2%).Trong tuần vừa qua, có 51,1% người dân đánh giá Tổng thống làm tốt công tác điều hành đất nước, giảm 5,4% so với tuần trước đó, giảm hai tuần liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ sau khi Tổng thống Lee nhậm chức. Ngược lại, có 44,5% cử tri đánh giá Tổng thống làm chưa tốt, tăng 6,3% so với tuần trước đó. 4,5% cử tri trả lời không biết.Xét theo địa phương, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống cao nhất ở khu vực Gwangju-tỉnh Nam và Bắc Jeolla đạt 73%, nhưng vẫn giảm 5,2% so với tuần trước đó. Khu vực Incheon-Gyeonggi ghi nhận 50,9%, giảm tới 11%, mức giảm mạnh nhất.Xét theo nhóm tuổi, tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri ngoài 40 tuổi đạt 63%, cao nhất, trong khi nhóm cử tri ngoài 20 tuổi chỉ đạt 34,4%, thấp nhất, lần lượt giảm 7% và 9,1% so với cuộc thăm dò tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ ông Lee ở tầng lớp cử tri tiến bộ là 82%, ở cử tri bảo thủ chỉ đạt 25,6%, cử tri trung lập là 52,2%, thấp hơn 6,6% so với tuần trước.Mặt khác, trong cuộc thăm dò về tỷ lệ ủng hộ các đảng từ ngày 13-14/8 với 1.001 cử tri trên 18 tuổi (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%), tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 39,9%, giảm 8,5%, rơi xuống dưới mức 40% sau 7 tháng. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đạt 36,7%, tăng 6,4%. Đây là lần đầu tiên chênh lệch tỷ lệ ủng hộ giữa hai đảng thu hẹp trong phạm vi sai số sau 12 tuần.Realmeter phân tích nguyên nhân tỷ lệ ủng hộ Tổng thống và đảng cầm quyền sụt giảm chủ yếu là do cử tri thất vọng về những tranh cãi liên quan đến đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh, tranh cãi về thuế chuyển nhượng cổ phiếu, gánh nặng chính trị khi cả hai vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng bị bắt giam.Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân tăng xuất phát từ dư luận quan tâm tới đại hội đảng, chiến lược công kích phe cầm quyền về đợt đặc xá, cũng như cuộc điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và vụ khám xét trụ sở đảng đã thúc đẩy sự đoàn kết trong phe bảo thủ.Kết quả hai cuộc thăm dò trên được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).