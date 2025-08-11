Hơn 9.000 vụ tấn công nhắm vào mạng internet quân đội Hàn Quốc nửa đầu năm 2025

Photo : YONHAP News

Theo dữ liệu do Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng cung cấp cho nghị sĩ Yoo Yong-won của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 17/8, tổng số vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống internet quân đội trong nửa đầu năm nay đạt 9.262 vụ. Trong số đó, 9.193 vụ là tấn công xâm nhập trang web, 69 vụ là email lừa đảo, không ghi nhận trường hợp nào liên quan đến mã độc.Số vụ tấn công năm nay đã tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước. Năm 2021 là 6.146 vụ, năm 2022 có 4.943 vụ, năm 2023 là 6.805 vụ, năm 2024 có 6.401 vụ.Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng cho biết vẫn chưa thể xác định được thế lực đứng sau các vụ tấn công này, nhưng căn cứ vào quốc gia xuất phát của địa chỉ IP và sự liên kết giữa các IP, nhiều khả năng phần lớn các vụ tấn công là do Bắc Triều Tiên. Bộ Tư lệnh khẳng định quân đội đang duy trì trạng thái đối phó an ninh mạng vững chắc nhờ nâng cấp hệ thống ứng phó.Tuy nhiên, nghị sĩ Yoo chỉ ra rằng số vụ tấn công mạng như trên là mức cao kỷ lục. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đang mở rộng sang không gian mạng, đây là một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng.Ông Yoo nhấn mạnh chỉ cần một lần xâm nhập thành công vào mạng quân đội cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống chỉ huy, kiểm soát và tài sản thông tin trọng yếu. Do đó, Chính phủ cần thành lập một "tháp điều khiển" về an ninh mạng trực thuộc Tổng thống và hoàn thiện khung pháp lý để ứng phó toàn diện với các mối đe dọa mạng.Mặt khác, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước cũng liên tục báo cáo lên quân đội về việc bị tấn công mạng, gồm 5 vụ vào năm 2021, 2 vụ năm 2022, 4 vụ năm 2023 và tăng mạnh lên 16 vụ trong năm 2024.