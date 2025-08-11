Tốc độ thay đổi nhanh chóng của Hàn Quốc sau 80 năm giải phóng

Photo : KBS News

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Hàn Quốc (15/8/1945), một dịp ý nghĩa để nhìn lại chặng đường phát triển mạnh mẽ mà Hàn Quốc đã trải qua.Theo ước tính dựa trên các số liệu còn lưu lại, sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 1955 chỉ vượt mức 300 USD. Từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và phải phụ thuộc vào viện trợ quốc tế, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2025 được dự báo sẽ đạt gần 35.000 USD. Đây là thành quả lớn lao sau khi đất nước trải qua chiến tranh, giành được độc lập, cũng như đối mặt với đảo chính quân sự và cuộc khủng hoảng kinh tế lớn.Xét về quy mô, kinh tế Hàn Quốc tính đến năm 2024 đứng thứ 12 thế giới. Nếu tính thêm yếu tố dân số và sức mạnh quân sự, tổng sức mạnh quốc gia của Hàn Quốc đã vươn lên thứ 6 toàn cầu.Mặt khác, thói quen ăn uống của người Hàn Quốc cũng thay đổi rõ rệt sau quá trình công nghiệp hóa. Mức tiêu thụ gạo bình quân đầu người năm 1979 từng đạt 136kg/năm, nhưng giảm dần và chỉ còn 56kg vào năm ngoái. Ngược lại, lượng tiêu thụ thịt bò, thịt lợn và thịt gà năm 2024 tổng cộng đã tăng lên 61kg/năm. Đặc biệt, lượng tiêu thụ thịt bò của một người trong một năm đã tăng từ 1 kg trong những năm 1960 lên 15kg hiện nay, phản ánh sự cải thiện về thu nhập và món ăn.Tuy nhiên, cùng với mức tiêu thụ calo tăng và thói quen dùng thực phẩm chế biến, các bệnh xuất hiện ở những người lớn tuổi cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại.Sự phát triển kinh tế còn dẫn tới thay đổi về thể hình. Nếu những người sinh vào giai đoạn trước và sau năm 1945 có tỷ lệ cơ thể trung bình là 6,6 điểm, thì nay đã đạt 7,3 điểm. Chiều cao của người Hàn Quốc cũng tăng đáng kể. Nam giới sinh vào khoảng năm 1945 có chiều cao trung bình là 166 cm, còn nữ giới là 154 cm. Đến năm 2021, chiều cao trung bình của nam giới là 174 cm và nữ giới là 161 cm, lần lượt tăng 8 cm và 7 cm. Nguyên nhân chủ yếu là chế độ dinh dưỡng tại Hàn Quốc đã được cải thiện ngang với các nước phát triển.Cuộc sống hàng ngày tại nước này cũng có sự thay đổi nhanh chóng. Sau khi giành được độc lập, tổng số ô tô cả nước chỉ khoảng 7.000 chiếc, bao gồm cả xe dùng trong quân sự. Song đến năm 2024, con số này đã tăng lên 26,3 triệu chiếc. Tỷ lệ phổ cập máy giặt cũng tăng từ 14% vào năm 1980 lên 76% năm 1990, và 99% vào năm 2019.Không chỉ kinh tế, Hàn Quốc còn vươn lên thành cường quốc văn hóa. Bộ phim hoạt hình “KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) ra mắt trên Netflix ngày 20/6 vừa qua đã đạt 9,2 triệu lượt xem trong tuần đầu, rồi tăng lên khoảng 25,8 triệu lượt trong tuần thứ 5, lập kỷ lục cao nhất lịch sử Netflix vào tuần phát hành thứ 5. Nhạc phim "Golden" còn chinh phục cả hai bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất thế giới của Mỹ và Anh.Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) cho biết số lượng người hâm mộ làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) trên thế giới đã tăng từ 9 triệu người vào năm 2012 lên 225 triệu người vào năm 2023.