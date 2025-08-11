Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc khi quan chức Nhật Bản đến viếng đền thờ tội phạm chiến tranh Yasukuni

Photo : YONHAP News

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Hàn Quốc giành độc lập từ tay thực dân Nhật (15/8/1945), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/8 đã đưa ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối sâu sắc của Chính phủ Hàn Quốc khi Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru một lần nữa gửi đồ cúng lễ và việc các quan chức nước này đến viếng đền Yasukuni. Đây là ngôi đền thờ những tội phạm chiến tranh cấp độ A, cấp độ cực kỳ nguy hiểm trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương (1937-1945), mang ý nghĩa làm đẹp hình ảnh cuộc chiến xâm lược trong quá khứ của Nhật Bản.Bộ Ngoại giao kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản cần đối diện với lịch sử, suy ngẫm khiêm tốn và thể hiện sự hối lỗi chân thành thông qua hành động thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai, dựa trên niềm tin song phương.Các quan chức Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni lần này gồm Bộ trưởng Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Koizumi Shinjiro, hai cựu Bộ trưởng phụ trách An ninh kinh tế Takaichi Sanae và Kobayashi Takayuki. Đây là lần đầu tiên một Bộ trưởng đương nhiệm của Nhật Bản đến viếng ngôi đền này kể từ khi Thủ tướng Ishiba Shigeru nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.Khác với cựu Thủ tướng Kishida Fumio và Suga Yoshihide, ông Ishiba Shigeru không trực tiếp viếng thăm đền, mà chỉ gửi lễ vật và tiền cúng.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết Thủ tướng Ishiba Shigeru sau 13 năm đã nhắc đến sự hối lỗi trong bài diễn văn tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh nhân ngày Nhật Bản bại trận. Một quan chức Bộ Ngoại giao nhấn mạnh các nhà lãnh đạo của Nhật Bản cần đối diện với quá khứ đau thương, nỗ lực không làm tổn hại đến lòng tin giữa các nước. Đây chính là con đường phù hợp với lợi ích chung và tương lai tốt đẹp hơn.Được biết, Thủ tướng Ishiba Shigeru trong bài phát biểu nhân dịp 80 năm bại trận trước Hàn Quốc khẳng định Nhật Bản tuyệt đối sẽ không để thảm họa chiến tranh xảy ra thêm một lần nữa, cũng như khắc sâu trong tim sự hối lỗi cùng những bài học từ cuộc chiến khi đó.