Camera giám sát dựa trên AI của Hàn Quốc được lắp đặt rộng rãi tại quận Surco, Peru

Photo : YONHAP News

Chính quyền quận Santiago de Surco (Surco) tại thủ đô Lima, Peru ngày 15/8 (giờ địa phương) cho biết hệ thống camera giám sát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) do Hàn Quốc sản xuất đã được lắp đặt trên diện rộng, và trung tâm điều khiển camera giám sát (CCTV) trung ương đã được khánh thành.Trung tâm này là cơ sở chủ chốt trong chính sách "Cảnh báo Surco" (Alerta Surco) do chính quyền địa phương thúc đẩy, được trang bị hệ thống "C4", gồm chức năng chỉ huy, kiểm soát, thông tin và điện toán. Đây được xem là trung tâm điều khiển tổng hợp chức năng, tương tự như tổng đài 112 của Cảnh sát Hàn Quốc và các trung tâm điều khiển CCTV ở các địa phương.Chính quyền quận Surco cho biết hơn 2.000 camera giám sát AI của Hàn Quốc đã được lắp đặt, trở thành thiết bị chủ chốt trong trung tâm này. Các camera do công ty Hanwha Vision cung cấp, được trang bị công nghệ nhận diện biển số xe (LPR) và cảm biến đa hướng 360 độ. Hệ thống còn sử dụng thuật toán AI để phát hiện vật thể bị bỏ lại nơi công cộng hoặc nhận diện hành vi bất thường của người lạ.Giám đốc chi nhánh Hanwha Vision tại Mexico cho biết công nghệ tự động phân loại người và phương tiện giao thông giúp giảm số lần cảnh báo sai, cũng như nâng cao hiệu quả giám sát của nhân viên, qua đó hỗ trợ đáng kể cho công tác phòng ngừa tội phạm.Chính quyền quận Surco đặt mục tiêu sẽ phối hợp cùng cảnh sát để giảm gần một nửa tỷ lệ tội phạm tại nơi này trong vòng 6 tháng, bày tỏ kỳ vọng việc tăng cường an ninh sẽ giúp quận Surco trở thành khu vực an toàn nhất ở Peru.Nhiều quan chức Chính phủ, Cảnh sát Peru và Đại sứ Hàn Quốc tại Peru Choi Jong-uk đã tham dự buổi lễ khánh thành trung tâm vào ngày 14/8 vừa qua.Surco là nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại và công viên, đồng thời có cả Đại sứ quán Mỹ, được đánh giá là một trong những khu vực phát triển năng động nhất tại thủ đô Lima, Peru.