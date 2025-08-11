Ca sĩ In Sooni nhận Giải thưởng người phụ nữ có tầm ảnh hưởng của Pearl S. Buck International

Photo : YONHAP News

Ca sĩ Hàn Quốc In Sooni (tên thật Kim In-soon) ngày 15/8 đã được chọn là người nhận "Giải thưởng người phụ nữ có tầm ảnh hưởng" (Woman of Influence Award) của chương trình bảo trợ trẻ em Pearl S. Buck International (Mỹ). Đây là lần đầu tiên sau 25 năm một người Hàn Quốc nhận giải thưởng này, kể từ sau khi Phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, bà Lee Hee-ho nhận giải thưởng trên vào năm 2000.Pearl S. Buck International cho biết ca sĩ In Sooni vừa là một nhà nhân đạo vừa là người bảo vệ cho những đứa trẻ lai có nguồn gốc đa văn hóa, đa chủng tộc. Nữ ca sĩ sinh ra sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trong gia đình có mẹ là người Hàn Quốc và bố là người Mỹ gốc Phi, và từng nhận được sự hỗ trợ từ chương trình bảo trợ trẻ em của tổ chức. Tổ chức này cũng nhấn mạnh In Sooni đã vượt qua sự phân biệt chủng tộc trong xã hội, đạt thành công trong ngành công nghiệp âm nhạc và trở nên nổi tiếng tại quê hương.Ngoài ra, Pearl S. Buck International còn giới thiệu về trường Haemil mà nữ ca sĩ sáng lập tại huyện Hongcheon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) vào năm 2013. Tên gọi của trường trong tiếng Hàn có nghĩa là bầu trời trong xanh sau cơn mưa, thể hiện mong muốn mang lại hy vọng tươi sáng cho trẻ em trong các gia đình đa văn hóa của nữ ca sĩ.Ca sĩ In Sooni dự kiến sẽ tham dự lễ trao giải vào ngày 21/8 tại bang Pennsylvania (Mỹ).