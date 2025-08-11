Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Wembley của Anh

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc nữ Blackpink ngày 15-16/8 (giờ địa phương) đã có buổi concert tại sân vận động Wembley (Anh), trở thành những nữ ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sân vận động này. Đây là buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên "Deadline" tại 16 thành phố trên toàn thế giới.Sân vận động Wembley với sức chứa 90.000 khán giả, vốn nổi tiếng từ buổi biểu diễn "Live Aid" của ban nhạc Queen năm 1985, đồng thời cũng là sân khấu của những nghệ sĩ hàng đầu như Michael Jackson, Taylor Swift và nhiều ngôi sao nhạc pop đình đám khác. Đối với nghệ sĩ Hàn Quốc, Blackpink đã bước lên sân khấu này sau 6 năm, nối tiếp nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) lần đầu biểu diễn tại sân vận động Wembley vào năm 2019.Trong buổi concert, 4 thành viên của nhóm nhạc Blackpink đã chinh phục khán giả bằng giọng hát, vũ đạo, biểu cảm và từng cử chỉ, thể hiện đẳng cấp của nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới. Các bản hit như "Kill This Love", "Pink Venom", "How You Like That", "Shut Down", "Pretty Savage", "Whistle" và "Lovesick Girls" liên tiếp khuấy động bầu không khí. Các Blink (tên fandom của nhóm nhạc) không chỉ đến từ Anh mà còn từ nhiều quốc gia khác, cũng đã đồng loạt hát theo cả những đoạn lời bằng tiếng Hàn.Các thành viên Blackpink cho biết cảm thấy giống như một giấc mơ khi lần đầu tiên được đặt chân lên sân khấu Wembley. Đài BBC của Anh còn nhận định Blackpink đã khẳng định vị thế là nhóm nhạc nữ số một thế giới thông qua buổi diễn này.