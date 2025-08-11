Thủy quân lục chiến Hàn Quốc lần đầu tham gia cuộc tập trận đa quốc gia

Photo : YONHAP News

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 19/8 cho biết sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn mang tên "Siêu lá chắn Garuda" (Super Garuda Shield) từ 23/8-7/9 tại Indonesia, cuộc tập trận thường niên do Mỹ và Indonesia tổ chức. Đây là lần đầu tiên Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia vào cuộc tập trận này.Cuộc tập trận huy động sự tham gia của hơn 5.000 binh lính đến từ 14 nước, trong đó có lực lượng thủy quân lục chiến đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Indonesia và Hà Lan, cũng như lực lượng lục quân của các nước như Singapore, Australia, Canada.Hàn Quốc sẽ cử khoảng 20 binh sĩ đến từ các đội như đội trinh sát đặc nhiệm để tham gia huấn luyện kỹ thuật tác chiến ở cấp tiểu đội, huấn luyện tác chiến đặc biệt và huấn luyện đổ bộ. Một quan chức Thủy quân lục chiến Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng có thể tiếp thu thêm các chiến thuật kết hợp thông qua việc tham gia vào cuộc tập trận đa quốc gia này.Cuộc tập trận "Siêu lá chắn Garuda" được tiến hành từ năm 2007, nhằm nâng cao năng lực tác chiến trong rừng rậm giữa Indonesia và Mỹ. Nội dung của cuộc tập trận đã mở rộng sang cả huấn luyện đổ bộ với sự tham gia của nhiều nước hơn, trở thành cuộc tập trận quân sự đa quốc gia.