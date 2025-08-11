Du khách nước ngoài tăng mạnh chi tiêu vào nội dung văn hóa Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu dữ liệu lớn Shinhan Card (Hàn Quốc) ngày 19/8 công bố kết quả phân tích số liệu dùng thẻ tại Hàn Quốc của du khách đến từ Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc trong năm ngoái và 7 tháng đầu năm 2025, cho biết chi tiêu liên quan đến nội dung Hàn Quốc (K-content), làm đẹp và y tế đều tăng đáng kể.Số lần dùng thẻ của du khách nước ngoài trong 7 tháng đầu năm nay tại các tiệm chụp ảnh tự động, vốn được giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng, đã tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng thời gian đó, lượt quẹt thẻ của người nước ngoài tại tiệm làm móng cũng tăng 17%, phòng hát karaoke và quán net lần lượt tăng 18% và 36%. Viện nghiên cứu nhận định chi tiêu tại các ngành dịch vụ này có sự gia tăng là do nhu cầu trải nghiệm trực tiếp lối sống và văn hóa của thế hệ MZ tại Hàn Quốc ngày càng lớn.Mặt khác, nhờ hiệu ứng từ bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop), lấy chủ đề về âm nhạc K-pop, du khách nước ngoài đang ngày càng quan tâm hơn đến các sản phẩm lưu niệm được bán tại bảo tàng, qua đó góp phần khiến lượng khách đến các viện bảo tàng quốc gia tăng 37% so với năm 2024.Lĩnh vực làm đẹp và du lịch y tế của Hàn Quốc cũng ghi nhận xu hướng tăng. Lượt sử dụng dịch vụ tại các phòng khám da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ của du khách từ 4 quốc gia nói trên lần lượt tăng 11% và 16%. Đặc biệt, lượng du khách từ Đài Loan và Trung Quốc có sự tăng mạnh.Các chuỗi cửa hàng như Olive Young, Daiso và cửa hàng tiện lợi cũng có lượt sử dụng thẻ tăng, lần lượt là 41%, 18% và 29%, trở thành điểm đến "bắt buộc" trong chuyến du lịch Hàn Quốc của các du khách.Mặc dù hơn 60% lượng chi tiêu của khách du lịch nước ngoài vẫn tập trung ở thủ đô Seoul, song xu hướng này cũng đang ghi nhận sự gia tăng tại các địa phương khác. Cụ thể, thành phố Busan ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong năm nay, với số lượt thanh toán thẻ tăng 39% trong một năm, cao hơn 11% có với mức tăng chung 28% trên toàn Hàn Quốc.Tại Busan, số lượt thanh toán thẻ tại các phòng khám tư nhân của du khách nước ngoài tăng 97%, tại phòng khám da liễu tăng 68%. Ngoài ra, số lần quẹt thẻ tại các ngành tiêu dùng chính như quán cà phê, quán ăn, cửa hàng tiện lợi cũng có mức tăng rõ rệt tại thành phố Busan, thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), thành phố Sokcho và thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon).Trên phạm vi toàn quốc, số lượt dùng thẻ tại quán cà phê và nhà hàng đều tăng 23%, cửa hàng tiện lợi tăng 29%. Đáng chú ý, số lượt quẹt thẻ tại quán cà phê ở Sokcho đã tăng 70%, các thành phố như Chuncheon, Gyeongju và Busan thì có số lần dùng thẻ tại quán cà phê và quán ăn tăng 36-40%.Theo đó, lượng sử dụng các phương tiện giao thông đi liên tỉnh cũng tăng theo. Trong đó, đường sắt tăng 39%, xe buýt cao tốc 30% và thuê xe tự lái tăng 24%.Viện nghiên cứu Shinhan Card phân tích nội dung Hàn Quốc (K-content) hiện đang góp phần thúc đẩy cả kinh tế địa phương. Với các sự kiện quốc tế như Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra vào tháng 10 sắp tới, lượng khách nước ngoài đến Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm, qua đó việc du khách đến thăm các địa phương khác sẽ càng được đẩy mạnh nếu có thêm các chính sách hỗ trợ.