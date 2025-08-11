Chủ tịch Kim Jong-un lên án mạnh mẽ cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ UFS

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/8 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã đến nhà máy đóng tàu Nampo (tỉnh Nam Pyongan), thị sát quá trình thử nghiệm hệ thống vũ khí tích hợp trên tàu khu trục kiểu mới lớp 5.000 tấn đầu tiên mang tên "Choe Hyon".Tại đây, ông Kim đã lên án cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) của Hàn Quốc và Mỹ, cho rằng đây là hành động thể hiện ý định thù địch và đối đầu, cho thấy rõ nhất ý chí khiêu khích chiến tranh, cũng như là căn nguyên phá hoại hòa bình và an ninh khu vực. Theo đó, Bắc Triều Tiên buộc phải nhanh chóng mở rộng quá trình vũ khí hóa hạt nhân.Chủ tịch Kim nhấn mạnh lực lượng Hải quân mà miền Bắc đang tập trung phát triển gần đây phải đảm nhiệm một trục chính trong việc củng cố năng lực quốc phòng. Trong tương lai gần, Hải quân Bắc Triều Tiên sẽ trở thành lực lượng đáng tin cậy trong cơ cấu sức mạnh hạt nhân quốc gia và sử dụng vũ khí hạt nhân.Nhà lãnh đạo miền Bắc còn tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp quan trọng để nâng cao năng lực phòng thủ. Ý chí và năng lực của Bắc Triều Tiên sẽ được thể hiện bằng hành động thực tế.KCNA cho biết ông Kim còn bày tỏ sự hài lòng trước quá trình hiện đại hóa của lực lượng Hải quân và vũ khí hóa hạt nhân sau khi nghe báo cáo về tàu khu trục kiểu mới.Tàu khu trục "Choe Hyon" được Bình Nhưỡng công bố vào tháng 4 năm nay. Nước này cũng đã tiết lộ sẽ đóng thêm một tàu khu trục tương tự cho đến tháng 10/2026.Trong bối cảnh Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung, việc Bắc Triều Tiên đưa tin về phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Kim được cho là nhằm khơi dậy tinh thần chống Mỹ, chống Hàn Quốc, củng cố tinh thần đoàn kết trong nước, cũng như là để gây sức ép với Seoul và Washington, những nước mong muốn đối thoại với Bình Nhưỡng, dừng cuộc tập trận chung.Liên quan đến vấn đề này, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong buổi gặp gỡ báo giới cùng ngày đã bác bỏ chỉ trích của Chủ tịch Kim, khẳng định cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ không nhằm tấn công Bắc Triều Tiên hay làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc; mà chỉ mang tính phòng thủ, nhằm bảo vệ tính mạng và an toàn cho người dân miền Nam.