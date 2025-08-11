Lãnh đạo Hàn Quốc đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp trước chuyến thăm Mỹ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 19/8 đã tổ chức buổi tọa đàm với giới kinh tế tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul. Đây là những người sẽ tháp tùng ông Lee trong chuyến công du Mỹ sắp tới, bao gồm lãnh đạo các tổ chức kinh tế lớn trong nước cùng Chủ tịch các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc như Điện tử Samsung, LG, Hanjin, Celltrion, SK.Buổi tọa đàm lần này được cho là nhằm chuẩn bị cho một trong hai chủ đề nghị sự lớn sẽ được bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới (25/8), đó là "đàm phán chi tiết về thuế quan".Hàn Quốc vào cuối tháng 7 vừa qua đã đạt được thỏa thuận thuế quan với Mỹ với mức thuế đối ứng được ấn định là 15%, bằng với các đối thủ cạnh tranh lớn như Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU). Đổi lại, Hàn Quốc đưa ra gói cam kết đầu tư quy mô lớn vào Mỹ lên tới 350 tỷ USD. Việc các tập đoàn lớn trong nước cam kết thực hiện các khoản đầu tư quy mô lớn vào Mỹ đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng cho sự thành công của thỏa thuận thuế quan. Do đó, Tổng thống Lee được cho là sẽ bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong tiến trình đàm phán với Mỹ tại buổi tọa đàm này.Tuy nhiên, do các cuộc thảo luận chi tiết vẫn chưa hoàn tất, dự kiến Tổng thống trong buổi tọa đàm sẽ chia sẻ chiến lược đàm phán sắp tới của Chính phủ, đồng thời kêu gọi giới doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cho đến phút cuối.Trên thực tế, buổi tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực then chốt được nhắc tới trong đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ như đóng tàu, chíp bán dẫn, ô tô, quốc phòng, công nghệ sinh học và năng lượng. Về phần mình, phía doanh nghiệp được cho là sẽ nêu ra những khó khăn trong các khoản đầu tư sắp tới tại Mỹ và đề nghị Chính phủ có biện pháp hỗ trợ.Ngay trước thềm đạt được thỏa thuận thuế quan với Mỹ, Tổng thống Lee cũng đã liên tiếp gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn lớn. Vào ngày 13/6, Tổng thống đã tọa đàm với lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện các tổ chức kinh tế lớn, duy trì tiếp xúc thường xuyên với giới kinh tế.Các bước đi này của Tổng thống được phân tích là xuất phát từ nhận định rằng sự hợp tác của doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết để vực dậy nền kinh tế đang bị suy giảm do biến động trật tự thương mại quốc tế và ảnh hưởng từ vụ thiết quân luật, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới. Đặc biệt, khi tiến hành đàm phán thuế quan với Mỹ, một vấn đề gắn liền trực tiếp với lợi ích quốc gia, Tổng thống càng củng cố quan điểm rằng Chính phủ và doanh nghiệp phải phối hợp như "một đội".