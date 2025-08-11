Tổng thống Lee Jae Myung chỉ định Đại sứ tại Mỹ và Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ định cựu Ngoại trưởng Kang Kyung-wha làm Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, và cựu Đại sứ tại Việt Nam Lee Hyuk làm Đại sứ tại Nhật Bản.Bà Kang Kyung-wha từng là nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in, đồng thời đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Cố vấn đặc biệt về chính sách cho Tổng thư ký Liên hợp quốc và Công sứ Phái đoàn thường trực Hàn Quốc tại Liên hợp quốc. Hiện tại, bà đang giữ chức Chủ tịch Asia Society, tổ chức có trụ sở tại New York (Mỹ).Cựu Đại sứ Lee Hyuk từng giữ nhiều vị trí chủ chốt như Công sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản, Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao, Đại sứ Hàn Quốc tại Philippines cũng như Việt Nam.Chính giới nhận định Tổng thống đang tăng tốc kiện toàn đội ngũ ngoại giao trước thềm chuyến công du Mỹ đầu tiên từ ngày 24-26/8 tới.Về vấn đề này, Văn phòng Tổng thống xác nhận Tổng thống Lee đã tiến cử Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ và Nhật Bản, nhưng sẽ chỉ công bố chính thức sau khi các thủ tục liên quan được hoàn tất. Theo thông lệ ngoại giao, việc xác nhận người được bổ nhiệm làm Đại sứ tại một nước chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất quy trình cần thiết với chính quyền nước sở tại.