Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội Hàn Quốc ngày 18/8, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Huyn cho biết Chính phủ sẽ nỗ lực tạo điều kiện cho đối thoại phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, tìm kiếm giải pháp nối lại đối thoại liên Triều cũng như Mỹ-Triều.Theo Bộ trưởng, Chính phủ sẽ xây dựng chiến lược từng bước phi hạt nhân hóa chia làm các giai đoạn "đóng băng, giải trừ và phá dỡ", thúc đẩy các nước láng giềng như Nga và Trung Quốc phát huy vai trò xây dựng trong quá trình thực hiện.Khi đối thoại đạt được tiến triển, Chính phủ sẽ xúc tiến song song đàm phán liên Triều và Mỹ-Triều, tạo điều kiện để tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc cùng đạt được tiến triển.Bên cạnh đó, ông Cho nhấn mạnh về đường lối ngoại giao thực dụng lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm của Chính phủ đương nhiệm. Chính phủ sẽ phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành một mối quan hệ chiến lược toàn diện hướng tới tương lai. Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 25/8 tới sẽ mở rộng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ sang lĩnh vực công nghệ ngoài lĩnh vực an ninh và kinh tế như hiện nay.Về quan hệ với Nhật Bản, Bộ trưởng cho biết trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ishiba Shigeru tới đây, lãnh đạo hai nước sẽ củng cố nền tảng hợp tác hướng tới tương lai, đồng thời thảo luận phương án tăng cường phối hợp Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật.Đối với Trung Quốc, Chính phủ sẽ khôi phục ngoại giao giữa hai nhà lãnh đạo nhân chuyến thăm Hàn Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju cuối tháng 10 tới, nỗ lực đạt thành quả cho đường lối ngoại giao thực dụng với Bắc Kinh, như hợp tác quản lý chuỗi cung ứng một cách ổn định.